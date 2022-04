L’École Cousteau fait germer des esprits écolos grâce à une grainothèque

La grainothèque, c’est une collection de graines de toutes sortes.

Posée à l'entrée de la bibliothèque, elle fait de l'œil aux élèves au milieu de livres sur le jardinage. Dans des boîtes se trouvent des sachets de papier recyclé regorgeant de graines de haricots verts, de poivrons, de zucchinis ou encore de tournesol; mais aussi de fleurs sauvages. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les envies.

La grainothèque est disposée à l'entrée de la bibliothèque et entourée de livre sur le jardinage. Photo : Radio-Canada / Nantou Soumahoro

Pour Charlotte Cavalié, la bibliothécaire de l'établissement et responsable de l’Éco-Club, c'est une façon d’amener les élèves à constituer leur propre potager ou leur propre jardin de fleurs. Tout comme de planter une graine dans l’esprit des élèves en leur inculquant le principe de l'autosuffisance alimentaire.

C'est très important d'apprendre à cultiver des choses soi-même , explique Charlotte Cavalié. C'est intéressant à mon sens de faire comprendre aux enfants qu'on n'a pas toujours besoin d'acheter. On peut aussi réutiliser des choses qu'on a déjà.

La voie vers l'autosuffisance alimentaire et le zéro déchet

Jude, un élève de 11 ans qui fait partie de l'Éco-Club, raconte craindre que les changements climatiques et l’inflation ne menacent la capacité des populations à se nourrir correctement. L’apprentissage du jardinage est donc primordial pour tous, selon lui.

C'est quelque chose dont on aura besoin dans le futur, lance-t-il. Il explique que les prix des aliments vont augmenter et que les populations auront donc besoin de savoir planter leur propre nourriture.

Si on ne sait pas planter une plante, ça va être difficile. Et peut-être que l’on va avoir faim .

Il dit toutefois avoir de l’espoir, car beaucoup de personnes à travers le monde sont impliquées et intéressées à trouver des façons de sauver la planète.

La collection de la grainothèque grandit au fur et à mesure que des élèves et des membres du personnel de l’école donnent des graines qu’ils ont achetées. Les élèves s'inspirent aussi du zéro déchet en apportant des graines de fruits et de légumes qu'ils consomment.

Ça reste dans cette idée qui est de consommer de manière différente , dit Charlotte Cavalié. Et d'ailleurs, en voyant à quoi ressemble la grainothèque, vous verrez que, que ce soit les sachets ou la boîte en elle-même, c'est de la récupération .

Une initiative à dimension participative

Charlotte Cavalié indique que le projet de la grainothèque est aussi un moyen de responsabiliser les élèves. Elle dit même en rigolant que la grainothèque est semblable à une sorte d’entreprise à but non lucratif.

Elle souligne que chacun y occupe un rôle et apporte ses idées. C’est notamment le cas de Jude qui, lui, tient l’inventaire de la grainothèque. Il explique qu’il note régulièrement les entrées et sorties des graines.

On a mis en place deux fiches où chaque élève qui prend ou qui donne des graines doit inscrire son nom avec la date, la classe, etc. , raconte-t-il.

Des élèves s'attellent à créer des sachets de semences qui seront ensuite disposés dans la grainothèque. Photo : Radio-Canada / Nantou Soumahoro

Lorenza, une élève de 12 ans, a proposé au groupe d’installer des codes QR qui donnent accès à des instructions sur la façon de planter et de s’occuper des plantes. Elle explique que c'est une manière de réduire leur utilisation de papier.

On est les enfants et on est le futur. Alors, c'est nous qui devons être responsables et faire attention à la Terre et la sauvegarder.

Charlotte Cavalié se réjouit de cette initiative qui permet de donner au projet une dimension participative au-delà des murs de l’école.

Les enfants vont ramener les sachets à la maison. Les parents sont invités à utiliser leur téléphone portable pour aider leur enfant à voir comment ils vont planter ces fameuses graines et à les aider à veiller à ce que ça pousse bien. Donc ça, ça implique vraiment toute la communauté , dit-elle.

Et avec des fiches de dons, qui se remplissent au fur et à mesure des semaines, elle dit être confiante que le projet fera bourgeonner de nombreux jardiniers parmi les élèves et même le personnel.