La C.-B. accorde 74 M$ aux Premières Nations pour leurs pertes de revenus tirés du jeu

Les Premières Nations de la Colombie-Britannique se partageront une subvention de 74 millions de dollars du gouvernement provincial. Celle-ci se veut une compensation pour leurs pertes de revenus provenant des recettes provinciales des jeux de hasard. Victoria veut ainsi aider les Premières Nations qui ont été affectées par la pandémie, les feux de forêt et les inondations.

En 2020-2021, les revenus tirés des jeux de hasard ont été d'environ 80 % inférieurs aux prévisions en raison des mesures de santé publique liées à la pandémie.

La subvention unique de 74 millions de dollars vise à atténuer une perte des revenus qui aident normalement les Premières Nations à financer les services sociaux, l’éducation, les infrastructures, les initiatives culturelles et le développement économique.

En 2018, la province a conclu un accord de partage des revenus pendant 25 ans, avec l'engagement de partager 7 % des revenus nets des jeux de hasard avec les communautés autochtones jusqu'en 2045.

Le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, Murray Rankin, a expliqué que les Premières Nations ont besoin d'un financement stable pour soutenir leurs priorités, et que l'argent de la subvention aidera à garantir que celles qui ont été parmi les plus durement touchées par la pandémie ne soient pas en reste pendant la reprise.

Une série de défis en cascade au cours des dernières années a eu des répercussions dramatiques sur les Premières Nations, a dit Murray Rankin.

Oui, la COVID-19, mais n'oublions pas l'autre pandémie de la crise des surdoses d'opioïdes, ainsi que le dôme de chaleur, les incendies de forêt, les inondations et le traumatisme que tant de membres des communautés des Premières Nations ont subis à la suite des découvertes [sur les terres des] pensionnats.

Financer des projets divers

Ken Watts, conseiller en chef de la Première Nation Tseshaht, a déclaré que cette subvention apporte la certitude dont sa communauté a besoin pour aller de l'avant sur les priorités qu'elle a identifiées.

En particulier, il a déclaré que le financement du travail sur la revitalisation de leur langue était incertain cette année jusqu'à ce que la subvention soit confirmée.

Il a ajouté que sa communauté explore également une initiative de minis maison pour répondre à la crise du logement, et que de nombreux membres partagent le rêve de construire un nouveau centre communautaire.

Terry Teegee, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, dit qu’il est crucial que les Premières Nations conçoivent leurs propres politiques de rétablissement post-pandémie et répondent aux besoins spécifiques de leurs communautés.

La subvention aidera les Premières Nations à participer aux plans de relance économique de la province selon leurs propres conditions, a-t-il déclaré.

Les Premières Nations ont reçu environ 74 millions de dollars de moins que prévu l'an dernier alors que les revenus des jeux ont diminué en raison de la pandémie, explique la province.

De 2019 à 2021, 7 % des revenus nets de la Société des loteries de la Colombie-Britannique se sont élevés à environ 123 millions de dollars.