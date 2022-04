Un recours aux infirmières d’agences privées de plus en plus important au CIUSSS

Les besoins criants d’infirmières dans le réseau de la santé dans les derniers mois ont amené le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean à se tourner davantage vers les agences de placement privées. En mars, le nombre d'heures travaillées par des infirmières d'agences était quatre fois plus important que ce qu'il était l’été dernier.

Des infirmières d’agences privées, et en particulier des infirmières auxiliaires, ont été appelées à prêter main-forte dans des centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au courant des dernières semaines.

Les besoins ont été plus importants dans les secteurs de Chicoutimi et de La Baie, selon une compilation effectuée à partir d’un rapport bimensuel datant de la fin du mois mars produit par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS , auquel Radio-Canada a eu accès via la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

Les infirmières d’agences ont été appelées en particulier à travailler au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Mgr-Victor-Tremblay, à Chicoutimi, qui a notamment été aux prises avec une éclosion de cas de COVID-19 en mars parmi les résidents.

Elles sont également venues en renfort au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Jacques-Cartier, qui a aussi connu quelques cas de COVID-19 en mars, et au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Saint-Joseph à La Baie.

Quatre fois plus d’heures aux agences

Même si le recours aux agences de placement privées demeure limité dans la région, une augmentation constante se dégage des données obtenues, de juillet à mars.

En mars, une charge de travail équivalant à 26 postes à temps complet a été comblée par des infirmières et infirmières auxiliaires d’agences privées, soit quatre fois plus qu’en juillet.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS fait actuellement affaire avec une dizaine d’agences de placement de personnel qui fournissent les services d’une quinzaine d’infirmières et d’infirmières auxiliaires, précise-t-on, du côté de l’organisation.

« Les besoins sont variables. Le besoin a été plus grand au cours des dernières semaines, considérant la situation épidémiologique. » — Une citation de Amélie Gourde, directrice adjointe des communications et des affaires publiques au CIUSSS

Une situation nouvelle depuis le début de la pandémie

La franchise régionale de Serenis, qui dessert également l’Est-du-Québec, fait partie des agences qui font affaire actuellement avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS . La franchise, lancée peu avant le début de la pandémie, compte 25 employés dans la région.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vu qu’il n'y avait pas encore eu d’agences privées qui avaient fait affaire avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS , la pandémie a fait qu’ils sont directement venus vers nous pour nous demander du renfort , a exposé Josée Verreault, copropriétaire de la franchise régionale.

Josée Verreault, copropriétaire de la franchise régionale de l’agence de placement Serenis Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les infirmières, infirmières auxiliaires et préposées aux bénéficiaires de l’équipe ont prêté main-forte dans des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , dans des ressources intermédiaires ou encore dans des résidences privées.

Elle estime que les agences de placement comme la sienne font partie de la solution pour faire face à la pénurie de main-d’oeuvre dans le réseau public.

« Je ne considère pas qu’on vole des gens, des employés au réseau public. En fait, on sert plutôt de filet de sauvetage pour empêcher ces gens-là de déserter complètement le réseau et on essaie de les rattraper en leur donnant de meilleures conditions et en les faisant toujours travailler dans le domaine de la santé. » — Une citation de Josée Verreault, copropriétaire de la franchise régionale de Serenis

Serenis, qui se consacre principalement aux soins à domicile, espère pouvoir conserver à long terme ses liens avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS . Notre but ultime, c’est de devenir un partenaire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS , d’apporter notre aide, ici avec notre équipe , a-t-elle ajouté.

Des sommes mal investies, déplore la FIQ

La présidente régionale du Syndicat des professionnelles en soins de la région affilié à FIQ, Julie Boivin, s’inquiète de voir le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS se tourner de plus en plus vers la main-d’oeuvre indépendante.

On la voit utilisée de plus en plus, c'est quand même inquiétant de voir aujourd'hui son utilisation exploser. Puis on va voir, le temps va venir, l'été va arriver et on pense que la main-d'oeuvre indépendante va être plus utilisée , a-t-elle avancé.

Julie Boivin, présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est affilié à la FIQ Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les coûts reliés au recours à des infirmières d’agences privées devraient plutôt être réinvestis dans le secteur public, afin d’améliorer les conditions des travailleuses et ainsi attirer et retenir le personnel de la santé, estime-t-elle.

« C'est des sous, c'est de l'argent qui est investi dans du privé, qui devrait être investi pour de meilleures conditions dans le public. Puis on le sait, le réseau public est fragile. Est-ce qu'on fragilise encore plus le réseau en rentrant la main-d'oeuvre indépendante? Certainement que oui, parce que ça se fait au détriment des travailleurs du réseau public. » — Une citation de Julie Boivin, présidente régionale de la FIQ

La présence d’infirmières d’agences a parfois créé des tensions au sein des équipes, alors que dans certaines situations, des infirmières du réseau public devaient par exemple poursuivre leur quart de travail en temps supplémentaire obligatoire, alors que le personnel d’agence était autorisé à quitter, rapporte la représentante syndicale.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS n’était pas en mesure de préciser les coûts reliés aux agences de placement pour la dernière année financière. Ils seront rendus publics en juin.

La majorité des agences qui font affaire avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS proviennent de l’extérieur, selon les appels d’offres de gré à gré publiés sur le Système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec (SEAO).

Unité d’hébergement des Augustines

Par ailleurs, à Chicoutimi, des infirmières auxiliaires d’agences privées ont également pris le relais dans l’unité d’hébergement des Augustines dans les dernières semaines, alors que plusieurs infirmières qui avaient été déplacées vers l’unité temporaire ont pu réintégrer leurs milieux habituels, précise Julie Boivin.

Le pavillon des Augustines, situé à côté de l’hôpital de Chicoutimi, accueille depuis le début du mois de janvier une unité temporaire où des patients sont en attente d’être transférés vers d’autres ressources. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Le manque de personnel et les conditions de travail au sein de l’unité avaient été dénoncés par l’organisation syndicale au début du mois de mars. Des modifications ont d’ailleurs été apportées depuis, a indiqué Pierre-Alexandre Maltais, conseiller-cadre au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS .