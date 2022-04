Pollution lumineuse : la conférence a permis aux parties de dialoguer

Martin Aubé, enseignant en physique au Cégep de Sherbrooke, avait été invité à faire part de ses connaissances, dans la foulée du dossier, alors que plusieurs citoyens du secteur déplorent que les Serres Toundra, qui produisent des concombres, émettent trop de lumière.

Caroline Lavoie a organisé l'événement. En entrevue jeudi avec Radio-Canada, elle était heureuse de constater la présence des élus dans la salle, mais aussi en mode virtuel.

Il s'agit d'un pas de plus selon elle vers l'adoption d'une réglementation sur la pollution lumineuse. Les Municipalité régionale de comté MRC concernées ont d’ailleurs déjà confirmé travailler sur un tel projet actuellement.

Caroline Lavoie est l'instigatrice du groupe Facebook Tous POUR la fin du halo lumineux des Serres Toundra. Photo : Radio-Canada

Le président-directeur général des Serres Toundra, Éric Dubé, a aussi participé à la conférence. Elle a été intéressante, selon lui.

Actuellement, les phases 1 et 2 des serres contiennent des écrans thermiques de couleur blanche. Dans les serres de la phase 3, la plus avancée technologiquement, des écrans noirs ont été installés. Ils sont plus efficaces pour contrer la propagation de la lumière.

L'entreprise prévoit donc en installer dans la phase 2, à la fin de vie utilise des panneaux actuels, soit d'ici cinq à sept ans, mais pas avant.

On parle de cinq ans, pour nous c'est trop long. Nous on voudrait que ça se fasse le plus tôt possible , a déploré Caroline Lavoie, qui est aussi à l'origine de la pétition demandant à Québec de légiférer sur la pollution lumineuse.

Le président-directeur général des Serres Toundra, Éric Dubé Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Ça, je vous le dis tout de suite, on ne le fera pas. On parle de plusieurs millions de dollars pour changer les panneaux. C'est quand même un projet économique, il faut que ça soit viable , a répliqué le dirigeant de l’entreprise.

Éric Dubé s'est montré ouvert, mercredi soir, à une collaboration avec Martin Aubé, alors qu’il a longuement discuté avec le conférencier.

Il lui a proposé de participer à un projet qui permettrait de mesurer le degré d’efficacité des panneaux noirs versus celle des panneaux blancs.

Ici, l'avantage qu'on a présentement, c'est qu’avec la phase 2 qui a des écrans blancs, la phase 3 qui a des écrans noirs, on a la même même technologie, donc on va pouvoir faire des tests. Alors ça, je pense qu'il trouvait ça très, très intéressant. C'est une manne de données présentement qu'il n'a pas , a-t-il rapporté.

D'après un reportage de Laurie Gobeil