Autochtones : le Manitoba manque de stratégie pour les efforts de réconciliation

Dans son rapport publié jeudi, Tyson Shtykalo affirme que la province n’a pas élaboré de stratégie pour les efforts de réconciliation, bien qu’elle soit tenue de le faire en vertu de la Loi sur la réconciliation, adoptée par l’Assemblée législative du Manitoba en 2016.

Sans stratégie, les efforts de réconciliation sont entravés et manquent ultimement d’orientation ainsi que de vision , écrit M. Shtykalo.

Un examen de cinq ministères révèle que seul un ministre, soit le ministre de la Réconciliation autochtone et des Relations avec le Nord, avait une mention significative quant à l’avancement de la réconciliation dans ses récentes lettres de mandat, selon le rapport.

Ces lettres contiennent les objectifs que les ministres devraient accomplir au cours de leur mandat.

Les fonctionnaires ont affirmé qu’ils étaient encouragés à considérer les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVRC) lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de programmes. Toutefois, selon le rapport du vérificateur, il semble qu’il n’y ait pas de coordination entre les ministères.

Pas une seconde à perdre

M. Shtykalo formule cinq recommandations qui, selon lui, doivent être mises en œuvre immédiatement.

Il propose l’élaboration d’une stratégie de réconciliation et la formation obligatoire de l’ensemble du personnel provincial sur l’histoire des peuples autochtones, les traités, les droits des autochtones et le droit autochtone.

Il recommande également de s’appuyer sur les quatre principes énoncés dans la Loi sur la réconciliation (respect, engagement, compréhension et action), et de collaborer avec les représentants autochtones pour élaborer un cours sur ces principes à l’intention de tous les fonctionnaires.

Il souhaite aussi que la province veille à ce que les rapports annuels soient traduits, comme l’exige la Loi sur la réconciliation.

Jeudi, la première ministre Heather Stefanson a indiqué qu’elle n’avait pas encore eu l’occasion de lire le rapport, mais que la réconciliation est une priorité pour elle.

Elle affirme qu’une stratégie serait élaborée en fonction des conseils de la communauté autochtone.