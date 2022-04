Le sud-est de la Saskatchewan sous la menace d’une autre tempête

Une nouvelle tempête printanière devrait frapper le sud-est de la Saskatchewan au cours du week-end et sera accompagnée de fortes chutes de neige, de rafales et de la poudrerie.

La tempête sera provoquée par un système dépressionnaire en provenance du Colorado, le même qui avait déjà touché la province la semaine dernière.

La dépression traversera le Dakota du Nord et le Dakota du Sud ce week-end et apportera un mélange hivernal de précipitations , annonce Environnement et Changement climatique Canada.

De fortes chutes de neige, entre 20 et 50 centimètres, sont attendues dont les plus importantes tomberont près de la frontière du Manitoba.

Des vents forts de 70 à 90 kilomètres à l'heure, samedi et dimanche, pourraient créer de la poudrerie et réduire la visibilité sur les routes. Cela rendra les déplacements difficiles dans ces régions , peut-on lire dans le communiqué de l’agence météorologique fédérale.

Environnement et Changement climatique Canada prévient que la trajectoire de la tempête pourrait encore changer. Ce qui signifie un changement de l'endroit où l'on s'attend à recevoir le plus de précipitations et de la forme sous laquelle elles tombent.

La neige commencera plus tard dans la journée de vendredi, et les plus fortes chutes de neige auront lieu samedi.

L'agence fédérale invite la population à consulter les prévisions locales à mesure que l'événement se rapproche pour connaître les mises à jour, y compris les veilles ou les avertissements qui pourraient être émis , indique le communiqué.