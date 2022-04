Une autre RPA de 100 places va fermer à Montréal

Des douzaines de résidents et de familles de la résidence Les Jardins Gordon, dans l’arrondissement de Verdun, ont appris mercredi que leur milieu de vie allait fermer dans quelques mois.

Selon le « préavis de fermeture », la résidence exploitée depuis près de 25 ans cessera ses activités en janvier 2023 .

Cette annonce préoccupe Luc Carpentier, dont la mère est hébergée à la résidence depuis quatre ans.

Si on pense aux résidents, aux personnes âgées, c’est la relocalisation qui pose problème, un changement de voisins, un changement de lieux, on bouleverse leurs habitudes , affirme M. Carpentier qui a assisté à la rencontre d’information.

Lors de cette rencontre, résidents et familles ont été informés des places disponibles dans d’autres résidences d’un groupe immobilier composé notamment de RFA Verdun Limited Partnership et d'Horizon Gestion de résidences.

Maman va se retrouver sur le Plateau-Mont-Royal alors que là on était à cinq minutes l’un de l’autre et que je pouvais venir chez elle au besoin, quand elle avait besoin de quelque chose, d’effets personnels , regrette M. Carpentier.

Ce dernier demeure insatisfait des explications sur les motifs de la fermeture.

Ce qu’on nous a donné comme raison, c’est que les installations ne correspondaient plus aux normes sanitaires suite à la pandémie, dit-il, mais je me questionne sur la vraie raison.

La conversion de résidence privée pour aînés RPA en logements locatifs a fait l’objet de débats publics ces derniers mois. L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) suggère par exemple un processus où une résidence privée pour aînés devrait obtenir une approbation sociale par des instances gouvernementales si elle souhaite changer de vocation.

Un bâtiment obsolète

Joint par Radio-Canada, le président et chef de la direction d'Horizon Gestion de résidences, Jean Teasdale, explique qu’il s’agit d’une décision basée sur le fait que le bâtiment est carrément obsolète .

La pandémie nous a démontré qu’on avait de sérieux problèmes avec ce bâtiment, souligne-t-il, notamment avec des chambres où il n'y a pas de blocs sanitaires privés.

À la tête d’une entreprise spécialisée dans la gestion de résidences pour aînés à Montréal et Ottawa, M. Teasdale dresse une liste de travaux majeurs difficiles à réaliser avec les résidents sur place.

Ce dernier n’a cependant pas voulu détailler l’avenir de l’immeuble.

Acheté pour moins de 3 M$ en 2015 d’un propriétaire insolvable, l’immeuble sur la rue Gordon affiche aujourd’hui une valeur foncière de près de 4 M$.

Un déménagement clés en main

Au cours des prochains mois, la soixantaine de résidents des Jardins Gordon se verront proposer un déménagement dans d’autres résidences du groupe immobilier sur le Plateau-Mont-Royal, à Saint-Laurent et à Montréal-Nord.

On a pris une décision de consolider l’opération sur la résidence Héritage Plateau , explique M. Teasdale.

Il faut dire que la résidence pour aînés de Verdun et celle du Plateau sont occupées aux deux tiers seulement.

On a pris la décision d’offrir aux gens cette alternative-là, mais sur une base clés en main [...] et de maintenir la même structure de prix qu’ils avaient à Gordon.

L’idée de venir à la résidence Héritage Plateau, vous êtes couvert par le même Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS Centre-Sud, par les mêmes programmes [...] et il y a de bonnes chances que vous retrouviez des employés qui vous servaient à Gordon , poursuit le président et chef de la direction d'Horizon Gestion de résidences.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a déjà octroyé en 2018 un contrat d’hébergement à la société RFA Verdun de plus de 1 million de dollars.