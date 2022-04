Protection du caribou : deux provinces, deux ministres, deux résultats

Ottawa et le gouvernement Ford, en Ontario, n'ont « pas beaucoup d'atomes crochus », de l'aveu même du ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault. Ça ne les a pourtant pas empêché de s'entendre « rapidement » sur une meilleure protection des caribous. La clé? « L'ouverture », lance le ministre, qui n'hésite pas à décocher des flèches vers le Québec.

L'entente ontarienne n'est pas parfaite et s'expose aux critiques des groupes écologistes, admet le ministre Guilbeault au bout du fil. Mais fondamentalement , dit-il, l'Ontario vient de s'engager à en faire plus pour protéger les hardes de caribou forestier et les espèces en péril sur son territoire.

À partir de là, il estime être en meilleure position pour avancer et éviter d'avoir à brandir la menace d'un décret fédéral, comme c'est le cas au Québec.

Le représentant du gouvernement Trudeau veut être clair au sujet de l'entente avec l'Ontario. Ce n'est pas une approbation par le gouvernement fédéral de ce qui se fait dans la province, mais c'est une obligation contractuelle entre les deux parties , précise-t-il.

L'Ontario devra injecter cinq millions de dollars d'ici 2023. La province devra produire des données et prendre des mesures de protection supplémentaires. Ottawa allongera le même montant d'argent pour appuyer le gouvernement Ford. Steven Guilbeault y voit une première étape et ces investissements sont prévus dans la première année de l'entente d'une durée de cinq ans.

Le fédéral est prêt à débourser beaucoup d'argent, des centaines de millions , selon le ministre, pour aider les provinces à appliquer des mesures de protection accrue des espèces menacées et de leurs habitats.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault (archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Question de volonté

Steven Guilbeault raconte en cours d'entrevue qu'il a entamé des discussions avec le gouvernement ontarien dès qu'il a été nommé ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'automne dernier. On a fait ça quand même très rapidement , se réjouit-il.

Comme avec le Québec, les échanges avec l'Ontario ont démarré plus concrètement au mois de janvier. Dans les deux cas, il fallait renouveler l'entente sur la protection des espèces en péril, arrivée a échéance. L'Ontario a fait un pas en avant, alors le Québec se montre intransigeant, selon le fédéral.

« La situation du caribou est suffisamment critique, on doit se donner des objectifs ambitieux en terme de négociations. » — Une citation de Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Steven Guilbeault souligne l'ouverture de David Piccini, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs dans le gouvernement ontarien.

Je ne révèle pas de grands secrets d'État en disant qu'on n'a pas beaucoup d'atomes crochus entre notre gouvernement et celui de Doug Ford, mais le ministre a fait preuve de beaucoup d'initiative et de détermination , salue M. Guilbeault. Il m'a dit dès le début qu'il voulait une entente. [...] Il avait mon numéro de cellulaire, j'avais son numéro de cellulaire, il m'appelait, je l'appelais.

Son interlocuteur au Québec fût jusqu'à tout récemment le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour. Y-a-t-il eu de l'ouverture? Non. Du tout, du tout, du tout.

Pierre Dufour est le ministre québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs. Photo : Radio-Canada

J'ai rencontré M. Dufour, son chef de cabinet, nos équipes se sont parlées à plusieurs reprises. Ce que Québec nous propose, c'est le statu quo. Notre réponse est que le statu quo est inadéquat et qu'il faut faire plus.

Invité à commenter ces déclarations du ministre Guilbeault, le cabinet de Pierre Dufour a préféré renvoyer la balle au cabinet de la ministre québécoise des Relations canadiennes, Sonia LeBel. Jeudi, le premier ministre François Legault a réitéré que Pierre Dufour était toujours l'homme de confiance.

Moins de coupes

Selon Steven Guilbeault, la situation n'est pas si différente au Québec ou en Ontario.

Dans les deux cas, dit-il, l'industrie forestière est présente dans les forêts dont dépendent les hardes de caribou boréal, protégé par la Loi sur les espèces en péril partout au Canada.

Les deux provinces ne partaient toutefois pas du même point, convient le ministre.

En Ontario, certains inventaires de caribous n'ont pas été réalisés depuis des années et certaines informations manquent toujours au fédéral.

La province s'est engagée à les produire rapidement. L'entente viendra ensuite imposer de nouvelles mesures, assure Ottawa. D'autres travaux de conservation et des fonds supplémentaires seront nécessaires à l'avenir pour garantir leur rétablissement réussi. Cette première étape semble donner un sursis à l'Ontario pour le moment.

Coupes forestières dans le territoire des Atikamekw (archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Au Québec, plusieurs données sont à jour et des territoires ont été clairement identifiés pour protéger l'espèce par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. C'est d'ailleurs essentiellement ce que souhaite Ottawa dans sa sa prochaine entente avec le Québec : une protection accrue du territoire.

Est-ce ça veut dire de diminuer la coupe dans certaines zones? Probablement , affirme Steven Guilbeault. Il évoque l'idée de fournir des compensations au gouvernement du Québec ou directement dans les communautés touchées. Il évoque également l'idée de mettre en place des programmes de diversification économiques. Tout est est sur la table, mais il faut qu'on arrive à s'entendre pour augmenter la protection du territoire.

Au Québec, c'est clairement sur la protection de l'habitat, mais Québec refuse de bouger d'un iota. Le gouvernement Legault plaide également que la protection du caribou est sa compétence à lui seul. Québec a malgré tout accepté cette semaine de reprendre les discussions.

Méfiance de la Société pour la nature et les parcs du Canada SNAP Québec

Les ententes entre Ottawa et les provinces ne sont cependant pas des solutions miracles, selon la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP), section Québec, surtout si elles ne garantissent pas des mesures de protection concrètes à courte échéance , en particulier dans le cas du caribou.

Son directeur général, Alain Branchaud, plaide que ces ententes doivent être à la hauteur des exigences que fixent la Loi sur les espèces en péril aux provinces. Une entente n'a selon lui aucune valeur si elle ne contient pas de mesures contraignantes en faveur de la protection des habitats.

Un accord au Québec ne peut pas être une voie de sortie facile pour éviter le filet de sécurité qu'offre un décret , tranche le biologiste. Autrement dit, M. Branchaud exige que les mesures qu'imposeraient Ottawa par décret au Québec, en l'absence de mesures de protection efficaces, se retrouvent dans une éventuelle entente.

Le décret fédéral viendrait protéger au bas mot jusqu'à 35 000 km2 de territoire au Québec de toute perturbation.