Caribou et exploitation forestière : « Il faut trouver un équilibre », dit Legault

Le premier ministre François Legault a insisté jeudi sur l’importance de « trouver un équilibre » entre exploitation forestière et protection du caribou.

Il était invité à réagir aux révélations du quotidien La Presse au sujet du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Selon le quotidien, des discussions ont eu lieu en catimini entre des décideurs du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP et des acteurs de l’industrie forestière pour tenter d’éviter la diminution du volume de bois récoltable sur la Côte-Nord en vue de protéger le territoire du caribou.

Certaines des forêts visées par l'industrie constituent l'habitat naturel du caribou forestier, notamment dans le secteur du Pipmuacan, dans l'ouest de la région.

En février dernier, des calculs préliminaires du forestier en chef prévoyaient une diminution de 7 % de la capacité forestière de la Côte-Nord au cours des cinq prochaines années, ce qui avait fait bondir l'industrie forestière.

Le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) s’expliquait mal ces calculs préliminaires.

L'industrie forestière chercherait à éviter une baisse du volume de bois récoltable sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre n’est pas prêt à sacrifier l’industrie forestière pour assurer la survie du caribou.

Il y a un comité d’experts qui se penche sur le problème pour nous faire des recommandations qu’on va suivre, a rappelé François Legault, mais il faut aussi avoir un équilibre.

Sans entrer dans les détails, François Legault a rappelé que le caribou est une espèce menacée et a ensuite réitéré l'importance de protéger les emplois de l'industrie forestière.

« On ne peut pas commencer à tout arrêter les activités forestières. Il y a des personnes qui gagnent leur vie avec des emplois dans le secteur forestier. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Juge et partie

De son côté, la section québécoise de la Société pour la nature et les parcs (SNAP) exige la tenue d’une enquête publique indépendante devant ce qu'elle considère être des manigances .

L'organisation considère que les différentes missions du Ministère ne sont pas compatibles entre elles.

Le caribou forestier illustre bien l’incohérence de la gouvernance environnementale. Il y a un même ministère et un même ministre qui a la responsabilité à la fois de protéger le caribou et à la fois la mission de promouvoir l’industrie forestière, alors que cette dernière va affecter le rétablissement du caribou , déplore Alain Branchaud, directeur général de Société pour la nature et les parcs du Canada SNAP Québec.

Le Forestier en chef a refusé nos demandes d’entrevue, mais a mentionné que les possibilités forestières 2023-2028 pour la Côte-Nord devraient être rendues publiques au début de l’été.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton et de Charles-Étienne Drouin