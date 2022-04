François Legault se dit prêt à aider Canards du Lac Brome

Elle estime ses pertes à des millions de dollars, alors que 75 % de sa production a été perdue en moins de deux semaines.

On est prêts à aider Canards du Lac Brome, on est prêts à aider toutes les entreprises, comme on l’a fait pendant la pandémie , a souligné le premier ministre.

On a fait des efforts, et avec entre autres Pierre Fitzgibbon et dans le tourisme avec Caroline Proulx, on a donné les liquidités aux entreprises pour qu’elles passent au travers et on a eu du succès , ajoute-t-il.

« Quand il arrive quelque chose comme la grippe aviaire, on va regarder comment on peut aider l’entreprise. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

C'est très très triste

Le maire de Lac-Brome, Richard Burcombe, souhaite également aider l'entreprise, et a rencontré ses dirigeants. Il souligne qu'une de ses priorités est de sauver des emplois, et rappelle que Canards du Lac Brome est un moteur économique important dans la région.

Il dit aussi craindre des impacts à long terme sur l'économie et le tourisme.

Il y a beaucoup de gens qui visitaient la boutique de canards. Il y a plus que 20 000 personnes qui viennent ici. Ça va toucher les autres commerces aussi alentour, car les gens ne viennent pas juste pour la boutique, ils viennent pour d’autres choses , se désole-t-il.

Paulette Bowbrick, une résidente de Lac-Brome, est également attristée par la situation. J’ai été élevée sur la ferme des canards. Mon père a travaillé là pendant 40 ans , souligne-t-elle.

« Ça fait longtemps que ça existe, et je ne crois pas qu’ils ont déjà eu un problème comme ça. C’est très très triste. » — Une citation de Paulette Bowbrick, résidente de Lac-Brome

Les installations contaminées doivent être désinfectées. Tous les oiseaux qui ont été en contact avec le virus sont euthanasiés. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Des employés sous le choc

En 110 ans d'existence, l'entreprise estime faire face au plus grand défi de son histoire. Elle n'aura d'autre choix que de mettre à pied de façon temporaire 300 employés au cours des prochaines semaines.

Pierre Therrien fait partie de ces travailleurs. Ce chef d'équipe depuis cinq ans à l'usine de Val-des-Sources s’inquiète surtout de ne pas savoir pendant combien de temps les mises à pied vont durer. On était sous le choc. Ils ont peur de devoir se trouver un autre emploi, car si ça ferme pendant six à douze mois, l’usine, les gens ne peuvent pas rester sur le chômage pendant un an. Ils vont devoir se trouver un autre emploi.

« Beaucoup de monde sont bien déçus. Ça leur fait quelque chose, c’est sûr [...] Pour les personnes plus âgées, ça ne sera pas facile de se trouver un emploi. C’est un dur coup. » — Une citation de Pierre Therrien, employé de Canards du Lac Brome

Ainsi, l'aide demandée par l’entreprise vise notamment à voir comment elle pourra garder ses employés, puisqu’avec la pénurie de main-d'œuvre, il est difficile de trouver du personnel qualifié.

Avec les informations de Marion Bérubé