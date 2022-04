Shawinigan accueille le Grand défi Pierre Lavoie

Après deux ans de pandémie, c'est maintenant au tour de Shawinigan d'être désignée site d’accueil du grand défi. Les cyclistes y feront un long arrêt de 8 heures puisque 400 d’entre eux feront la boucle du parc national de la Mauricie.

Pendant que ceux-ci compléteront leur boucle, des activités seront organisées au Centre Gervais Auto.

L’événement qui porte le nom de Shawinigan accueille, Shawinigan bouge! s’inscrit parfaitement dans un autre grand défi proposé par Pierre Lavoie: 1 000 000 de KM ensemble.

C’est la ville au complet qui va pouvoir participer au défi , indique le fondateur du Grand défi, Pierre Lavoie.

En plus d’accueillir les cyclistes, les Shawiniganais seront invités à participer à une marche des générations et des ateliers de découverte de sports et loisirs seront proposés tout l’après-midi.

Nous avons le privilège d’être le site d'accueil du Grand défi Pierre Lavoie durant près de 8 heures, huit heures où nous avons réuni le milieu événementiel et sportif afin de rassembler les Shawiniganais autour d’un projet mobilisateur , indique le maire Michel Angers.

L’événement annuel Je bouge avec mon doc, qui en est à son 10e anniversaire, de même que la Série du diable qui célèbre cette année sa 15e édition, tiendront leurs activités en soirée.

On veut faire vivre un événement mémorable aux citoyens et aux participants du 1000 km , indique la directrice des Défis du Parc, Marie-Josée Gervais.

Les cyclistes qui reviendront de leur boucle dans le parc de la Mauricie seront accueillis en fin de journée par les Shawiniganais qui auront eux aussi bougé tout l’après-midi.