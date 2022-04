Ginette Reno et Marcelle Dubois honorées par la France

Cet insigne lui sera remis par Sophie Lagoutte, Consule générale de France à Montréal.

Ginette Reno rejoindra ainsi les autres artistes du Québec qui sont membres de l’ordre national de la Légion d’honneur, comme Gilles Vigneault, Claude Léveillée, Michel Tremblay, Diane Dufresne ou encore Céline Dion.

Quant à Marcelle Dubois, elle a été élevée mardi au grade de Chevalière de l’ordre des Arts et des Lettres, une distinction délivrée par Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture en France.

Celle qui a fondé le Festival du Jamais lu il y a 20 ans a reçu cet insigne des mains de Frédéric Sanchez, Consul général de France à Québec, pour sa contribution à la dramaturgie québécoise. Autrice et metteuse en scène, elle est aussi membre du collectif de direction artistique du Théâtre Aux Écuries, à Montréal.

La femme de théâtre Marcelle Dubois lorsqu'elle a reçue son insigne de Chevalière de l’ordre français des Arts et des Lettres. Photo : Clara Bich

Cette reconnaissance, je la reçois comme une douce clameur qui me dit, qui nous dit : "Tu n’es pas seule, vous n’êtes pas seules". Et ça, dans une ère de fragmentation des réseaux et des durcissements des factions sociales, c’est certainement ce qui me touche le plus , a-t-elle déclaré, par communiqué.