La Pulperie lance une série de balados sur le bâtisseur Julien-Édouard-Alfred Dubuc

Pont de Sainte-Anne, bâtiments patrimoniaux, grandes industries : l'héritage de J.-É.-A. Dubuc est bien tangible au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C'est une région industrielle, c'est grâce à lui. Donc si on a le chemin de fer, si on a l'Alcan, si on a des barrages, si on a une vie syndicale riche, c'est son héritage et c'était quelqu'un qui avait le souci de l'architecture, donc ses bâtiments sont encore présents , a expliqué l’historien et muséologue Gaston Gagnon.

Gaston Gagnon a mené une recherche de fond sur ce personnage historique. Il raconte sa vie et son oeuvre avec la complicité de la journaliste Marie-Julie Gagnon, qui anime et réalise le balado en cinq épisodes pour le musée régional.

Julien-Édouard-Alfred Dubuc, né en 1847 et mort en 1947, a été un banquier, un industriel, un homme d'affaires, un politicien et un financier.

Ce n'était pas quelqu'un qui avait des grandes études. Il avait un cours élémentaire, mais avec sa détermination, son entregent, ses talents de financier, il a réussi à monter toute une série d'entreprises, une cinquantaine, quand même importantes, et il a été à la tête de très très grandes entreprises , a poursuivi l'historien.

Le balado compte cinq épisodes d'une durée moyenne de 19 minutes. Il a été produit par Balado boréal, une entreprise régionale.

Ça va s'inscrire dans la lignée des productions qu'on veut faire. On a déjà lancé d'autres balados qui étaient d'autres types, quoiqu'on avait quand même une approche documentaire dans les premières productions qu'on a faites, mais celui-là, vraiment, c’est notre premier , a mentionné Carl Gaudreault, producteur chez Balado boréal. Ce dernier est également directeur général du Centre d’histoire Arvida.

C'est la première fois que la Pulperie se lance dans un tel projet. L'organisation voit là une façon de promouvoir l'histoire régionale et de rejoindre un public plus large.

Ça voyage parce qu'un balado c'est disponible sur plusieurs plateformes, puis c'est disponible de façon mondiale. En comparaison avec une exposition où c'est vraiment local, où il faut que les gens se déplacent, bien là le balado est disponible partout , a souligné Cathleen Vickers, directrice des collections et de la recherche à la Pulperie.

On a des attentes et on veut avoir le retour des gens aussi. On se dirige peut-être vers d'autres balados dans le futur, puis on va se faire la main avec tout ça aussi , a enchaîné Rémi Lavoie, directeur général adjoint.

Sur les traces de Dubuc est disponible dès maintenant sur les différentes plateformes de balados. L'écoute est aussi possible sur le site Internet de la Pulperie.

D’après un reportage de Mireille Chayer