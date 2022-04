Des compagnies aériennes pressent Ottawa de rejeter l’exemption de Flair Airlines

L’entreprise dont le siège social est à Edmonton a demandé une exemption de 18 mois à la Loi sur les transports du Canada à la suite du lancement d'un processus d'examen par l’Office des transports du Canada (OTC). Dans un communiqué de presse du 3 mars, l’Office des transports du Canada OTC indique que Flair pourrait ne pas être contrôlée de fait par des Canadiens, donc ne pas être canadienne au sens de la Loi .

Selon le président-directeur général de Flair, Stephen Jones, le délai demandé vise à donner à l'entreprise le temps nécessaire pour refinancer la dette qui la lie à 777 Partners, une firme d'investissement de Miami, en Floride, dont les actifs touchent autant le monde du sport que ceux de l'aviation ou de la finance.

Dans un avis de détermination préliminaire du 3 mars, l’OTC OTC soutient que 777 Partners exerce une influence et un contrôle trop important sur Flair Airlines.

La dépendance de Flair à l'égard de 777 concernant le financement et la capacité, [ainsi que] la volonté apparente de 777 d'exercer un contrôle sur Flair sont des indicateurs clairs que Flair est en fait contrôlée par 777.

La Loi sur les transports du Canada exige que 51 % des intérêts avec droit de vote des transporteurs aériens canadiens soient détenus et contrôlés par des Canadiens pour offrir des services de vols intérieurs. De plus, un investisseur étranger ou des investisseurs d’un même groupe ne peuvent détenir plus de 25 % d’un transporteur canadien.

Un transporteur aérien doit également être contrôlé de fait par des Canadiens, ce qui sous-tend que les opérations courantes et stratégiques de l’entreprise ne doivent pas être contrôlées ou dirigées par des non canadiens.

Flair Airlines a jusqu'au 3 mai pour répondre à l'avis de détermination de l'Office des transports du Canada OTC .

« Aucune chance » de perdre sa licence

Selon Stephen Jones, 58 % des investisseurs de Flair sont canadiens et l'entreprise se conforme au règlement sur les investisseurs provenant d'un même groupe.

Il précise que l'entreprise a dû s'appuyer sur 777 Partners pour survivre économiquement durant la pandémie.

Il ajoute que les investisseurs ont voté, cette semaine, pour que le conseil d’administration de la compagnie passe de cinq à neuf membres, dont seulement deux ne seraient pas canadiens. Cela signifie, note-t-il, que 777 Partners ne pourra dorénavant nommer que deux des neuf membres du conseil. L’entreprise de Miami, en Floride, pouvait auparavant nommer trois des cinq membres du conseil d’administration.

Il n'y a aucune chance que Flair perde sa licence le 3 mai , martèle Stephen Jones.

Une obligation de faire respecter les lois

Le Conseil national des lignes aériennes du Canada CNLA , qui représente les plus gros transporteurs canadiens, soit Air Canada, WestJet et Air Transat, stipule que Flair Airlines ne respecte pas la loi en question. Par communiqué, le Conseil national des lignes aériennes du Canada CNLA explique que le gouvernement a l’obligation de faire respecter ses propres lois.

Le contrôle et la propriété au niveau national ne sont pas seulement une "bonne chose", c'est un fondement nécessaire du système, qui doit être défendu. Ils garantissent une équité fondamentale et empêchent qu'une entreprise étrangère ne nuise à la compétitivité de l'ensemble du secteur , écrit le conseil.

Le président de l’Association du transport aérien du Canada, John McKenna, explique que les transporteurs demandent seulement au gouvernement de forcer Flair Airlines à se conformer à la loi.

On ne s’attaque pas à Flair, on s’attaque à n’importe quelle compagnie qui ne veut pas opérer à l’intérieur de la loi. Ce n’est pas une question de Flair qui dérange le monde. Tous les compétiteurs se dérangent, [...] mais lorsqu’il y en a qui décide de ne pas jouer selon les règles du jeu, c’est normal que les autres réagissent.

« On n’essaie pas de les faire fermer ou rien de cela, mais on dit : “Écoutez, ça fait plus d’un an que vous opérez en non-conformité avec la loi. » — Une citation de John McKenna, président de l’Association du transport aérien du Canada