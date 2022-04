Relance économique, santé : les priorités des Nord-Ontariens pour le scrutin provincial

La pandémie a été une période difficile pour les petites entreprises de Sault-Sainte-Marie.

Pendant plusieurs mois, la fermeture des frontières les a privées de la clientèle américaine et les mesures sanitaires ont paralysé leurs activités.

Certaines n’ont pas survécu, selon la Chambre de commerce locale.

Son directeur général, Rory Ring, attend des divers partis politiques qu’ils reconnaissent qu’ils doivent créer un environnement propice à la relance des entreprises .

Il réclame surtout un plan d’attraction et de rétention de la main-d'œuvre, l’enjeu numéro un dans la communauté des affaires en ces jours-ci .

« La pénurie de main-d'œuvre est vraiment l’élément critique pour l’expansion de notre économie. On doit parler des capacités, de la formation. » — Une citation de Rory Ring, directeur général de la Chambre de commerce de Sault-Sainte-Marie

Rory Ring est le directeur général de la Chambre de commerce de Sault-Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada / Joël Ashak

Il aimerait également voir dans les programmes des divers partis des engagements à réduire les formalités administratives ainsi qu’une reconnaissance des caractéristiques uniques du Nord de l’Ontario, pour ce qui est des besoins en infrastructures et du coût de l’électricité .

Soins de santé en français

La pandémie a aussi davantage fragilisé le système de santé, mais pour les francophones du Nord de la province, l’accès aux soins dans leur langue maternelle a même connu des reculs pour des acquis qu’on avait déjà établis , selon le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario.

La directrice générale de l’organisme, Diane Quintas, explique qu’au cours des dernières années, on n’a pas pu vraiment faire l’évaluation des services de santé désignés en vertu de la Loi sur les services en français (LSF) à cause de la pandémie et à cause de la transition du système de santé .

Diane Quintas est la directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario Photo : Image : Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario

« [Il y a] beaucoup de retards dans beaucoup de dossiers au niveau des services de santé en français. Évidemment, on a continué d’appuyer nos fournisseurs, à suivre notre mandat, mais il y a des éléments qui, si on n’avait pas vu une pandémie en même temps qu’une transition, on aurait probablement vu des avancées plus intéressantes dans les dernières années. » — Une citation de Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario

En 2019, le gouvernement Ford a pris la décision de remplacer les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) par l’agence Santé Ontario qui a des équipes dans diverses régions de la province.

En dressant le bilan des quatre dernières années, Mme Quintas constate que la santé en français, ça n’a pas été une priorité .

« On nous dit "ben, la pandémie, la pandémie, la pandémie", mais avec la pandémie, on a encore plus raison de s’assurer que les francophones soient au courant des besoins de se faire vacciner et de porter leur masque. » — Une citation de Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario

Diane Quintas réclame un meilleur accès aux soins de santé en français dans le Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Elle prône la désignation des bureaux de santé publique de l’Ontario en vertu de la Loi sur les services en français LSF , l’intégration d’une variable linguistique francophone aux cartes Santé, et l’amélioration de l’offre de soins de santé mentale en français.

Reconnaissant qu’elle n’est pas très forte sur les promesses , Mme Quintas indique tout de même qu’elle aimerait voir les partis politiques prioriser la santé comme un secteur essentiel pour les francophones.

« Ils veulent un vrai accès aux services. Et la seule place où ils semblent être capables de recevoir à 100 % leurs services en français, c’est dans des centres de santé francophones. Alors, peut-être pour une promesse de dire qu'il va y avoir un centre de santé francophone dans chacune des régions désignées? » — Une citation de Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario

Le recours plus fréquent à la technologie pour fournir des soins de santé virtuels en français, souligne-t-elle, pourrait aussi contribuer à pallier le manque de ressources humaines dans certaines régions.

Logement et lutte contre l’itinérance

Si l’itinérance existe depuis longtemps, elle a été plus exposée depuis que la pandémie est là , affirme le coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury, Raymond Landry.

Le coût de la vie n’a cessé de grimper à un rythme plus élevé que les revenus, ce qui s’est fait ressentir surtout chez ceux qui ont besoin d’un logement à prix modique ou à un prix abordable .

Il a aimé certaines propositions du gouvernement fédéral visant à appuyer les provinces et les municipalités dans la création de logements abordables, mais le financement de base n’est pas assez considérable pour régler le problème .

« Ça demande encore beaucoup plus d’investissements et pour le logement particulièrement. » — Une citation de Raymond Landry, directeur général du Réseau des sans-abri de Sudbury

Le sans-abrisme a davantage été observé à Sudbury au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Il attend du prochain gouvernement, peu importe ses couleurs, qu’il s’attaque à l’iniquité sociale et économique en augmentant le salaire minimum ainsi que les prestations telles que le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Il réclame également davantage d’investissements dans les services de lutte contre les dépendances. Le Grand Sudbury, fait-il remarquer, va bientôt avoir son tout premier centre de consommation supervisée, mais la province n’a pas encore offert de financement de fonctionnement.

« On aimerait que ce soit accéléré, même avant que l’élection arrive, parce qu’il y a des gens qui souffrent présentement. [Il faut] un investissement continu pour rejoindre la communauté [...], plus de services dans la rue, plus d’accès et de liaison communautaires directs avec ceux qui vivent ces expériences-là, plus d’accès à des spécialistes concentrés sur la toxicomanie et la santé mentale. » — Une citation de Raymond Landry, coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury

Raymond Landry est le coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury. Photo : CBC/Markus Schwabe

Santé et services policiers dans les Premières Nations

Le grand chef du conseil de la Nation Anishinabek — qui comprend des Premières Nations du Nord de l’Ontario, Reginald Niganobe, aimerait, lui aussi, voir des engagements des divers partis politiques ontariens à investir dans les services de lutte contre les dépendances dans les communautés qu’il représente.

Reginald Niganobe est le grand chef du conseil de la Nation Anishinabek. Photo : CBC