La 6e vague de COVID-19 semble se stabiliser en Abitibi-Témiscamingue

La région compte jeudi 27 personnes hospitalisées avec la COVID-19, un chiffre qui bouge peu depuis quelques jours, après un sommet de 49 à la fin mars. Parmi ces 27 personnes, deux se trouvent aux soins intensifs.

On déplore aussi 21 éclosions dans des milieux de vie et de soins, une autre statistique à la baisse par rapport au pic de la sixième vague.

Le Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) se dit cependant préoccupé par l'absentéisme dans le réseau. Environ 250 employés et médecins sont absents chaque jour en raison de la COVID-19.

La PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Selon la présidente-directrice générale du CISSS-AT Caroline Roy, cette situation affecte la capacité d'offrir tous les services dans le réseau

On ne connaît pas le moment où on aura un test positif d’un employé ou d’un médecin, souligne-t-elle. Il se peut, à l’occasion de façon ponctuelle, comme ça s’est produit dans les derniers jours ou dernières semaines, qu’on annonce une rupture de service, une découverture médicale ou une annulation de rendez-vous ou de chirurgie. Mais on s’assure de maintenir le maximum de services à notre population.

En plus de la COVID-19, la région vit une hausse des cas d'influenza, comme partout au Québec.

Selon la Dre Omobola Sobanjo, médecin conseil en santé publique, les gens qui présentent des symptômes comme la toux, la fièvre ou les maux de tête doivent rester vigilants, même si leur test rapide est négatif.

En présence de symptômes, il faut passer un test rapide et rester à la maison, même si le test est négatif. Le test ne détecte pas l’influenza, mais c’est un aussi un virus très contagieux. Il ne faut pas continuer à circuler avec l’influenza et côtoyer des personnes vulnérables , précise-t-elle.

En date d’hier, 270 tests de dépistage avaient été effectués en laboratoire dans la région. Le taux de positivité s’élève à 27 %.