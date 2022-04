L’ancien magasin de La Baie sera transformé en logements abordables

L’ancien magasin de La Baie, situé en centre-ville de Winnipeg et abandonné depuis sa fermeture en novembre 2020, sera transféré à des organisations autochtones et transformé en logements sociaux.

Une source du gouvernement du Manitoba, qui a requis l'anonymat parce qu'elle n'était pas autorisée à parler officiellement, a déclaré à La Presse canadienne que le bâtiment, fleuron de La Baie dans l’Ouest canadien pendant des décennies, sera transféré et partiellement utilisé pour des logements abordables.

Une annonce officielle, en présence du premier ministre Justin Trudeau, est attendue vendredi.

La source gouvernementale a ajouté que le Manitoba mettra 10 millions de dollars sur la table. Le gouvernement fédéral et la Ville de Winnipeg devraient aussi offrir du financement. Depuis sa fermeture, les différents ordres de gouvernement travaillent pour tenter de trouver un avenir à ce bâtiment mythique du centre-ville de la capitale manitobaine.

L’édifice de près de 61 000 mètres carrés et haut de six étages, a été ouvert en 1926. À l’époque, la Compagnie de la Baie d'Hudson évoluait au-delà de ses racines de traite des fourrures pour devenir un géant de la vente au détail. C'était l'un des six premiers magasins phares de l'entreprise et ses étalages de Noël annuels dans les vitrines de l'avenue Portage ont attiré les foules pendant des décennies.

L'an dernier, le gouvernement du Manitoba a annoncé un fonds en fiducie de 25 millions de dollars pour aider à préserver et à améliorer l'édifice, qui a besoin de profondes rénovations et fait partie des bâtiments protégés.

Le gouvernement a déclaré que l'argent pourrait être utilisé à diverses fins, notamment la préservation de la façade, des réparations structurelles et des expositions historiques.

La Compagnie de la Baie d’Hudson a déclaré l'année dernière qu'elle était en pourparlers actifs avec un certain nombre d'organisations sur l'avenir potentiel du site.