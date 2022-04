Des agriculteurs saskatchewanais s’impatientent face à l’hiver qui s’éternise

Philip Rispens a l'impression d'attendre encore le printemps, alors qu’il est officiellement arrivé il y a 33 jours.

Ce propriétaire et exploitant de Sherwood Greenhouse and Landscape Ltd. à Regina, se montre préoccupé par cette situation. Les ventes de semences au niveau de son entreprise sont gelées, avec la neige qui est encore au sol.

Normalement, vous savez, fin avril, vous pouvez commencer à le faire. Et en ce moment, la plupart des gens ne voient même pas encore leur pelouse , déclare-t-il.

Une serre sous les caprices de la météo

Le sol gelé et les amas de neige ne sont que quelques-uns des défis que doit relever Philip Ripens. Les températures constamment froides jouent également contre lui.

Nous continuons à chauffer même pendant la journée parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil , indique-t-il. En fin de compte, cela augmente les coûts. C'est donc un véritable défi.

Si les prévisions à long terme ne s'améliorent pas, Philip Rispens prévoit d'augmenter le prix des semences pour absorber les coûts liés au maintien de la chaleur dans ses usines.

Une situation différente dans le sud-ouest de la province

Le producteur de Canola, Todd Lewis, qui vit à Gray, interprète la situation différemment. Selon lui, l'humidité sera essentielle pour que ses champs se rétablissent après les fortes chaleurs de la saison de croissance 2021.

Alors que sa ferme patrimoniale de cinq générations est située à seulement 40 kilomètres au sud de la serre de Rispens, M. Lewis apprécie la neige supplémentaire. Il s’avoue toutefois chanceux, car d'autres régions de la province, pas très éloignées de sa ferme, sont dans une situation complètement différente.

« Le sud-ouest est très sec et a besoin d'humidité, tandis que le sud-est risque d'être inondé cette année. » — Une citation de Todd Lewis, producteur de canola en Saskatchewan

Ce qui n'empêche pas Todd Lewis de vérifier la météo plusieurs fois par jour dans l'espoir que le temps se réchauffe, mais il n'est pas aussi inquiet que Philip Rispens.

La plupart des agriculteurs de la Saskatchewan considèrent le 1er mai comme un point de départ potentiel [de la saison] pour de nombreuses années , indique-t-il. M. Lewis dit espérer que le mois de mai arrive, car c'est le moment de semer .

Les deux producteurs souhaitent que le printemps tardif ne nuise pas trop à leurs entreprises. A cet égard, ils ont le même message pour Mère nature : que le temps se réchauffe rapidement

À cette époque de l'année, les températures maximales à Regina devraient avoisiner les 12,9 °C, et les températures minimales nocturnes autour de -0,6 °C.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, la température maximale quotidienne moyenne pour ce mois d'avril est de 4 °C et les températures minimales nocturnes sont en moyenne de -5,1 °C.

Avec les informations de Fiona Odlum