Duceppe fêtera ses 50 ans avec une saison axée sur la création québécoise 

Fondée en 1973, la compagnie de théâtre montréalaise Duceppe proposera huit pièces, dont cinq créations originales, lors de sa prochaine saison. À Gaz Bar Blues et au spectacle sur Riopelle de Robert Lepage déjà annoncés s’ajoutent Mama, de Nathalie Doummar, et Manikanetish, adapté du roman de l’autrice innue Naomi Fontaine. Duceppe accueillera aussi Fanny Britt en résidence d’écriture.

On est fébriles, on a l’impression de retomber sur nos pattes et d’enfin pouvoir présenter une saison comme on en a connu avant , explique Jean-Simon Traversy, codirecteur artistique de Duceppe.

On voulait faire la part belle à la création québécoise pour le 50e anniversaire. Michel Dumont avait programmé une saison de créations québécoises en 2009-2010. Ça nous a inspirés.

Les femmes arabes au centre de Mama, de Nathalie Doummar

Le 7 septembre, le rideau du Théâtre Jean-Duceppe se lèvera sur Mama, la deuxième pièce de théâtre à voir le jour grâce aux résidences d’écriture lancées par Duceppe.

Écrite par Nathalie Doummar et mise en scène par Marie-Ève Milot, cette fresque familiale ne sera jouée que par des femmes, dont Nathalie Doummar. Elle évoquera le rapport qu’entretiennent les immigrantes d’origine arabe avec leur culture, entre volonté d’émancipation et besoin d’appartenance.

C’est une histoire d’amour et de violence, de transmission et de transgression , a expliqué, par communiqué, Nathalie Doummar.

En novembre, ce sera au tour de Showtime : une grosse pièce de théâtre, imaginée par Le Projet Bocal, une compagnie créée il y a 10 ans par Raphaëlle Lalande, Sonia Cordeau et Simon Lacroix. Le trio fera partie de la distribution cette pièce – la cinquième du Projet Bocal – née lors d’une résidence d’écriture chez Duceppe.

Showtime est présentée comme une comédie invitant à la réflexion sur des artistes en résidence qui doivent présenter un spectacle à une époque où il faut avoir un propos pour faire parler de soi dans les médias et recevoir plus facilement des subventions.

La comédienne Sonia Cordeau jouera dans « Showtime — Une grosse pièce de théâtre » du 16 novembre au 17 décembre. Photo : Maxyme-G.-Delisle

Revisiter Gaz Bar Blues avec la musique

Duceppe entamera 2023 par l’adaptation au théâtre de Gaz Bar Blues, le film de Louis Bélanger sorti en 2003, avec Martin Drainville dans le rôle autrefois tenu par Serge Thériault.

C’est David Laurin, l’autre codirecteur artistique de Duceppe, qui adaptera cette œuvre sur les petits commerces avec le soutien de Louis Bélanger. La mise en scène sera assurée par Édith Patenaude.

C’est un des films préférés de David Laurin, raconte Jean-Simon Traversy. Louis Bélanger lui a donné carte blanche. C’est une nouvelle vision scénique de Gaz Bar Blues.

Duceppe promet que son Gaz Bar Blues donnera une grande place à la musique avec une distribution qui interprétera en direct la trame sonore.

La pièce, coproduite avec le Théâtre La Bordée, de Québec, partira en tournée au Québec au printemps 2023.

Martin Drainville sera à l'affiche de la pièce « Gaz Bar Blues » du 18 janvier au 18 février 2023. Photo : Maxyme-G.-Delisle

Collaboration avec des artistes autochtones pour Manikanetish

Autre nouveauté au programme de cette prochaine saison : la version théâtrale de Manikanetish. Après avoir vu son premier roman, Kuessipan, être transposé au cinéma, Naomi Fontaine, qui vient d’Uashat, sur la Côte-Nord, adaptera son œuvre pour les planches avec la dramaturge Julie-Anne Ranger-Beauregard.

Mise en scène par Jean-Simon Traversy, Manikanetish, inspirée de l’expérience de Naomi Fontaine, raconte le retour d’une jeune professeure de français à Uashat, 15 ans après avoir quitté sa réserve natale.

Elle reconnecte avec la culture qu’elle a abandonnée, souligne Jean-Simon Traversy. On est vraiment tombés en amour avec le roman. C’est une belle histoire très douce et dense.

C’est un spectacle qu’on va créer avec la communauté, ajoute-t-il. On s’en va dans un mois à Uashat, avec l’équipe de création pendant une semaine pour faire un laboratoire sur le texte et aller à la rencontre des artistes de la communauté. C’est un très beau projet artistique et social.

Une pièce de Lepage sur la vie de Jean-Paul Riopelle

La saison 2022-2023 de Duceppe s’achèvera sur le spectacle-hommage de Robert Lepage à Jean-Paul Riopelle.

Annoncée il y a un mois, cette pièce, qui n’a pas encore de titre définitif, est créée à l'occasion du centième anniversaire de naissance de Jean-Paul Riopelle.

La prochaine saison de Duceppe compte finalement la présentation, à l'automne, d'Un. Deux. Trois., texte écrit et mis en scène par Mani Soleymanlou. Déjà présenté dans plusieurs villes canadiennes, ce spectacle-événement réunit 40 artistes francophones de plusieurs provinces du Canada.

Toujours cet automne, la pièce Le loup, déjà montrée au public en 2020, mais en version écourtée, sera de retour sur scène, enrichie d’un épilogue. Rédigée par Nathalie Doummar et mise en scène par Chloé Robichaud, elle sera jouée par Maud Guérin et Luc Senay.

Le théâtre en 5 à 7 pour séduire de nouveaux publics

Duceppe inaugurera en septembre le théâtre en formule 5 à 7 avec la pièce de 45 minutes Le cas Nicolas Rioux, choisi par les 40 projets soumis quand Duceppe avait annoncé, il y a trois ans, vouloir mettre en avant les artistes de la relève et de la diversité avec des créations offertes en 5 à 7.

Le cas Nicolas Rioux a été écrite par l’autrice et scénariste Erika Mathieu avec les conseils dramaturgiques de François Archambault.

Ça démocratise le théâtre. Quand les gens arrivent, à 17 h, on leur met une consommation, alcoolisée ou non, dans les mains, a précisé le codirecteur artistique. C’est important de penser la représentation [théâtrale] en dehors des modèles si on veut toucher différents publics.

Deux autres pièces en 5 à 7 seront présentées en 2023 : Lau, du Théâtre de La Foulée, et Tony vend des billets, du Collectif Tôle.

À noter que l’écrivaine, dramaturge et scénariste Fanny Britt entre en résidence chez Duceppe pour une durée de deux ans afin d’écrire une pièce ambitieuse. Elle bénéficiera d’une bourse de 15 000 $ et d’un fonds de recherche de 5000 $.

C’est une super créatrice à suivre, on voulait donc lui tendre la main. Elle a une vision très singulière du monde.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités pour plus de clarté et de concision.