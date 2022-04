Le 3e lien n’écorche pas la relation entre les maires de Québec et Lévis

L’étalement urbain et le troisième lien n’auront pas raison de la « parfaite harmonie » qui règne entre les maires de Québec et de Lévis.

Après s’être rencontrés à huis clos, mercredi en fin de journée, sur la question du transport collectif, Bruno Marchand et Gilles Lehouillier misent sur les dossiers qu’ils peuvent contrôler.

On a eu une très belle rencontre. On a des visions différentes, c'est correct, une vision différente sur l'étalement urbain, mais on a les mêmes intérêts : c’est le citoyen , mentionne Bruno Marchand, jeudi.

Je voulais vous dire, c’est la parfaite harmonie, il n’y a pas de problématique. On ne s’entend pas sur l’étalement urbain. Mais M. Marchand sait que ce qu’on fait à Lévis ce n’est pas de l’étalement urbain , soutient à son tour Gilles Lehouillier.

Un maire pour, un maire contre?

Les deux maires ont joué la même carte lorsqu’il a été question de se positionner sur un éventuel projet qui n’aurait pas l’appui d’un des deux maires, comme c’est le cas avec le projet de tunnel bitube entre Québec et Lévis.

C’est au gouvernement de dire si ça nécessite l’appui des deux maires , lance Bruno Marchand, jeudi matin.

Même réponse du côté de Gilles Lehouillier en après-midi, lors de la rencontre de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Il faut poser la question au gouvernement , dit-il.

Le maire Lehouillier précise par la suite qu’un appui au projet des deux maires est fortement souhaitable .

François Bonnardel, le ministre des Transports du Québec, en entrevue au Téléjournal Québec, le jour de la présentation de son projet modifié entre les deux rives. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Un mode de transport lourd

Sur la question du troisième lien, le maire Marchand a réitéré l’idée selon laquelle un mode de transport lourd pour joindre les deux rives est nécessaire.

S’il y avait un lien, ça prend du transport collectif lourd avec la bonne fréquence et un bon confort. Les recherches le démontrent, pour que les gens prennent le transport en commun, ça prend ces mots-clés , croit le maire de Québec.

Gilles Lehouillier n'a pas souhaité aller aussi loin. On va voir comment le gouvernement va aboutir. Moi, ça ne me donne rien de parler, ce serait des hypothèses , affirme-t-il.

140 $ par mois

Pour le moment, les deux maires disent travailler sur des solutions pour améliorer les services de transport en commun pour les deux villes. Un montant de 140 dollars par moi pour avoir accès aux deux services, c’est trop, et on travaille là-dessus , souligne Bruno Marchand.

Le laissez-passer mensuel général métropolitain pour Québec et Lévis est de 144,25 $. Il est de 96, 40 $ pour les utilisateurs du territoire de Lévis, seulement. À Québec, le laissez-passer mensuel général des utilisateurs du Réseau de transport de la Capitale est de 89,75 $.

Le maire de Québec n’a pas nommé d’échéancier pour en venir à une solution pour diminuer la facture des utilisateurs du transport en commun de Québec et Lévis.

Et, il ne veut pas s’avancer sur le montant qui devrait être établi pour utiliser les services de transport dans les deux villes. On travaille là-dessus.

Bruno Marchand ne ferme pas la porte à ce que les deux sociétés de transport se fusionnent. Ce n’est pas impossible, mais il faut vraiment voir quels sont les premiers pas que nous pouvons faire avant.

Gilles Lehouillier indique qu’il souhaite lui aussi trouver des résultats au profit de nos citoyens .

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc