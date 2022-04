Le Zoo de Calgary annonce la naissance d’un bébé gorille

Le nouveau membre est issu d’une relation entre Dossi, 21 ans, et Jasiri, un mâle de 23 ans à dos argenté.

Le directeur des soins, de la santé et du bien-être des animaux au Zoo de Calgary, Jamie Dorgan, indique dans un communiqué que le nouveau membre se porte bien, mais qu’il reste sous étroite surveillance dans la partie du zoo destinée à abriter des espèces de la forêt tropicale africaine.

De ce fait, cet espace sera temporairement fermé aux visites du public pour préserver l’intimité de la troupe et permettre au nouveau-né de bien entamer son processus d’adaptation à son nouveau milieu, explique-t-il.

« Nous sommes prudemment optimistes. » — Une citation de Jamie Dorgan, directeur des soins, de la santé et du bien-être des animaux, Zoo de Calgary

La dernière naissance réussie d’un bébé gorille au zoo de Calgary remonte à mars 2016. Il s’agit de celle de Kimani, une femelle aujourd’hui âgée de six ans.

Les gorilles sauvages sont une espèce menacée d’extinction. Leur population a décliné de 80 % au cours des trente dernières années, rappelle le zoo, à cause notamment du braconnage, mais aussi de la destruction de leurs habitats. Ceux-ci font l’objet d’exploration minière à la recherche de coltan, un minerai utilisé dans la fabrication de téléphones portables.

En plus du nouveau-né et de la femelle de six ans, le Zoo de Calgary abrite cinq gorilles adultes, quatre femelles et un mâle, âgés de 13 à 25 ans.