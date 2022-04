L’inflation annonce des jours maigres dans les soupes populaires de Saskatoon

Sandra Kary affirme que la hausse de l’inflation au pays a des répercussions sur tout.

Selon les chiffres publiés mercredi par Statistique Canada, le taux d'inflation au pays a atteint 6,7 % en mars, soit la plus forte augmentation depuis 1991.

La hausse des prix des aliments pourrait nuire à Friendship Inn, qui aura plus de mal à s'approvisionner en nourriture. Non seulement les particuliers et les entreprises réduisent leurs dons, mais la demande de repas est grandissante.

Chaque fois qu'il y a un effet quelconque sur l'économie, nous voyons arriver de nouvelles personnes parce qu'elles ont des difficultés qu'elles n'ont jamais eues auparavant , dit Sandra Kary.

Elle explique que la hausse du prix de l’essence et des autres biens a des effets sur le prix des aliments.

Malgré la situation économique qui est préoccupante, Sandra Kary est convaincue que la population de la Ville des Ponts continuera à soutenir le Friendship Inn et d'autres services similaires.

La consommation pas encore touchée

Le doyen de l’École de gestion de l’Université de la Saskatchewan, Keith Willoughby, affirme que l’augmentation du prix des biens, de la nourriture et de l’essence n’a pas entraîné de baisse de dépenses jusqu’à présent.

Cependant, il affirme que, si l’inflation se maintient à ce niveau, on pourrait constater des changements dans les habitudes.

Jusqu'où cela peut-il aller avant que cela ne commence à peser lourdement sur les décisions de consommation des particuliers en Saskatchewan , se demande Keith Willoughby.

