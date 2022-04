L’UQTR construit un nouveau pavillon au centre-ville de Trois-Rivières

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) s’installera au centre-ville de Trois-Rivières. Québec accorde 39 millions de dollars pour la construction du pavillon de recherche et d'innovation sur les technologies vertes et durables.

Le pavillon sera construit au coin des rues Saint-Antoine, Champlain et Saint-Georges. Les travaux débuteront en 2023 et devraient être complétés dans 5 ans. Le coût total du projet est évalué à 46 millions de dollars.

Une trentaine de chercheurs y travailleront et une cinquantaine d’étudiants participeront aux projets de recherche.

Ce nouveau pavillon constituera en soi un laboratoire de recherche et développement pour la mise au point d’innovations dans plusieurs créneaux de la transition énergétique, tels que la mobilité électrique, le transport intelligent, la culture en serre et la réduction carbone.

Cette idée de regrouper dans un même lieu les domaines des sciences de l’environnement, des sciences pures et du génie est dans les cartons depuis plus de dix ans, selon le recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières UQTR , Christian Blanchette.

« En plus de constituer un outil puissant pour recruter les meilleurs talents, ce bâtiment offrira un espace d’animation scientifique et sociale. La construction du pavillon permettra de développer la recherche portant sur l’utilisation de sources d’énergie de rechange et sur l’autonomie énergétique. » — Une citation de Christian Blanchette, recteur de l'UQTR

Quatre unités de recherche regroupées Institut de recherche sur l’hydrogène

Institut d’innovations en écomatériaux, écoproduits et écoénergies à base de biomasse

Groupe de recherche en biologie végétale

Centre de recherche sur les interactions bassin versant et écosystèmes aquatiques

Tous les députés de la région étaient réunis pour cette annonce de même que le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Ce nouveau pavillon de recherche contribuera à la reconnaissance de la région comme plaque tournante de l’innovation en matière de transition énergétique , affirme le ministre.

Quant à la perspective de la création d’une zone d’innovation dédiée à la transition énergétique dans la région, l’annonce serait imminente. Une zone d’innovation c’est quoi? C’est une thématique où l’on peut réclamer au Québec d’être des champions mondiaux. Je dirais qu’aujourd’hui, avec ce qui s’est passé à Bécancour avec BASF, avec GM, avec Posco, ce qui se passe ici avec la notoriété de l’Université du Québec à Trois-Rivières UQTR au niveau de l’hydrogène, je pense qu’on s’en vient pas mal là. C’est une question d’arrimer tout ça ensemble, une brique à la fois, mais la structure est très bonne , indique le ministre Pierre Fitzgibbon.

Le député de Trois-Rivières et ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité, Jean Boulet, indique qu’en plus de sa vocation de recherche, le nouveau pavillon de l’Université du Québec à Trois-Rivières UQTR favorisera l’établissement de partenariats industriels tout en attirant du personnel hautement qualifié en Mauricie, mais aussi dans le Centre-du-Québec et à Lanaudière .

Il ajoute que ce projet vient assurer une vitalité accrue du centre-ville de Trois-Rivières .