Canada : faible hausse de 0,1 % des ventes au détail en février, recul au Québec

Statistique Canada souligne que la hausse de 15,1 % des ventes des magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires et de 6,2 % dans les stations-service a été contrebalancée par le recul de 5,1 % des ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles.

Les ventes ont augmenté dans six des onze sous-secteurs, lesquels représentaient en février 47,2 % du commerce de détail.

Statistique Canada a noté que les ventes au détail ont augmenté dans quatre provinces en février et les hausses les plus marquées ont été observées au Manitoba, de 5,1 %, et en Nouvelle-Écosse, de 4,3 %. Elles ont progressé de 0,3 % en Ontario, mais ont diminué de 0,4 % au Québec, de 0,8 % au Nouveau-Brunswick et de 2,3 % à l'Île-du-Prince-Édouard.

Compte tenu de l'évolution rapide de la situation économique, Statistique Canada produit des estimations anticipées des ventes au détail qui laissent supposer qu'elles ont augmenté de 1,4 % le mois dernier au Canada.