Aucun francophone au C. A. : le CN promet de « corriger la situation »

Au tour du Canadien National (CN) d'être cloué au pilori pour l'absence de francophones au sein de son conseil d'administration, alors que le plus important transporteur ferroviaire du pays est basé à Montréal et qu'il est assujetti à la Loi sur les langues officielles.

Cette affaire, dévoilée par La Presse, a soulevé un nouveau tollé jeudi, plusieurs intervenants politiques et économiques jugeant la situation inacceptable , comparant celle-ci avec l'unilinguisme du président-directeur général PDG d'Air Canada Michael Rousseau, qui avait tenu un discours en anglais seulement, l'an dernier, à Montréal.

Le premier ministre Justin Trudeau, au premier titre, s'est dit jeudi après-midi époustouflé que le CN n'ait pas vu ce qui s'est passé à Air Canada et appris la leçon évidente à en tirer. Je comprends à quel point les gens sont frustrés; moi aussi, je le suis , a-t-il déclaré.

Les Canadiens d'expression française, à travers le pays, devraient se voir refléter dans nos grandes institutions nationales , a soutenu le premier ministre, ajoutant avoir demandé aux ministres responsables de s'assurer que le CN travaille rapidement pour rectifier la situation .

À ce sujet, les ministres Omar Alghabra (Transports) et Ginette Petitpas Taylor (Langues officielles) ont rappelé, dans des déclarations presque identiques, que le Canadien National CN était assujetti à la Loi sur les langues officielles et qu'ils s'attendaient à ce que leurs dirigeants montrent l'exemple et dirigent par l’exemple .

Selon le chef bloquiste Yves-François Blanchet, cette affaire s'inscrit non seulement dans la lignée de celle entourant l'unilinguisme du président-directeur général PDG d'Air Canada, mais aussi de celles concernant la nomination d'une gouverneure générale et d'une lieutenante-gouverneure au Nouveau-Brunswick incapables de s'exprimer en français.

C'est une culture typiquement canadienne qui fait en sorte que le français est plus souvent un irritant qu'un souhait sincère de la part des administrateurs , a-t-il affirmé.

Cette critique est partagée par la porte-parole néo-démocrate en matière de langues officielles, Niki Ahston, selon qui le gouvernement fédéral ne donne pas le bon exemple à l'entreprise privée .

Ça démontre le manque de sensibilité du Canadien National CN et surtout un manque de respect pour la population du Québec , a déclaré pour sa part Luc Berthold, chef adjoint du Parti conservateur du Canada.

Une annonce dès la semaine prochaine?

De passage à Rivière-du-Loup, le premier ministre du Québec, François Legault, a qualifié la situation d' inacceptable . On a parlé à la direction du Canadien National CN et la semaine prochaine, il y aura une assemblée annuelle des actionnaires, et ils vont annoncer qu'ils vont nommer quelqu'un de québécois et de francophone , a-t-il indiqué.

Sans aller aussi loin, le transporteur ferroviaire a assuré de son côté que l’absence d’administrateurs francophones sera réglée dans la prochaine année .

Deux des administrateurs qui siègent actuellement au conseil terminent leurs mandats dans les prochains mois et nous allons corriger la situation , a fait savoir le Canadien National CN dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada, ajoutant que le conseil d’administration était hautement conscient des enjeux .

Actionnaire minoritaire du transporteur ferroviaire, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) fait partie de ceux qui espèrent que la situation sera corrigée.

Que, parmi les 11 administrateurs du Canadien National CN , il n'y en ait pas un qui soit francophone et québécois, dans une société qui est basée à Montréal, qui est bien implantée à Montréal, nous, on trouve ça, extrêmement inacceptable , a confié son porte-parole Maxime Chagnon en entrevue à Radio-Canada.

C'est un peu de ma faute , dit Jean Charest

C'est l'ex-premier ministre du Québec Jean Charest qui devait être le représentant francophone du CN, mais il a quitté le conseil d'administration le mois dernier pour se lancer dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada.

C'est un peu de ma faute , a-t-il admis jeudi en entrevue à Tout un matin, sur ICI Première. Ils m'avaient recruté, mais après ça est venu la course au leadership, alors honnêtement, ils ont été pris de court, pour être juste envers eux.

Cela étant dit, M. Charest estime que le tollé suscité par l'absence de francophones au sein du C. A. du CN est une tempête dans un verre d'eau. Selon lui, la compagnie ferroviaire respecte tous ses engagements en matière de langues officielles et ce qui se passe n'est rien de moins qu'un malheureux hasard.

C'est une magnifique entreprise, très engagée sur la langue française, qui a une belle présence à Montréal , a-t-il plaidé, jeudi.

Fait rarissime, le Canadien National CN avait déjà été interpellé l'automne dernier par le gouvernement du Québec après l'embauche d'une présidente unilingue anglophone, Tracy Robinson. Celle-ci s'était par la suite engagée à prendre des leçons de français.

Une impression de déjà vu

L'absence de francophones au conseil d'administration du Canadien National CN ne date pas d'hier. Déjà, en 1962, l'ex-président du transporteur ferroviaire Donald Gordon avait créé la controverse en déclarant : Tant que je serai président du Canadien National, nul ne sera nommé vice-président du Canadien National CN parce qu'il est un Canadien français.

Soixante ans plus tard, ce nouvel épisode linguistique met le gouvernement Trudeau dans l’embarras. Car la Loi sur les langues officielles – et sa nouvelle mouture, proposée dans le projet de loi C-13 de la ministre Petitpas Taylor – ne prévoit rien pour la composition des conseils d’administration.

Questionné à ce sujet jeudi, le premier ministre Trudeau a d'ailleurs évité de dire si C-13 devrait être amendé en ce sens.

La Loi sur les langues officielles du Canada ne fait qu'obliger les institutions fédérales à fournir des services en anglais ou en français sur demande.

Le Commissariat aux langues officielles affirme néanmoins avoir reçu une plainte au sujet du conseil d’administration du Canadien National CN , jeudi. Nous sommes en train d’analyser sa recevabilité , a fait savoir à Radio-Canada Alexandre T. Gingras, conseiller en communications.

Avec les informations de Laurence Martin et Chistian Noël