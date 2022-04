Un pas de plus vers la construction d’une école secondaire à Val-des-Monts

Les parents de Val-des-Monts, en Outaouais, ont participé à une rencontre mercredi soir afin de faire valoir leurs points de vue quant à la construction d'une école secondaire dans leur municipalité.

Pour l'instant, les jeunes adolescents de la municipalité doivent faire jusqu'à 2 h de voyagement par jour pour aller et revenir de l'une des écoles secondaires de Gatineau.

Melissa Lavergne est maman de deux jeunes garçons de quatre et six ans. Ça me touche directement, sur le long terme , a-t-elle expliqué en entrevue.

Une école à Val-des-Monts, ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde , a fait valoir cette dernière, soulignant au passage l'impact du long transport sur le sommeil, le décrochage scolaire et les activités extrascolaires.

Parmi les besoins identifiés lors de la consultation, les parents ont soulevé l'ajout d'infrastructures sportives, dont une piscine, et la création de nouvelles concentrations, à même l'école secondaire.

Les jeunes de Val-des-Monts sont différents de ceux de la ville , a souligné Amélie Villeneuve, la représentante du comité consultatif Pour une école secondaire à Val-des-Monts. On souhaite d'ailleurs que des programmes axés sur l'agriculture, le plein-air et le bien-être voient le jour au sein de la nouvelle école.

Un début d'échéancier

Le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD) a présenté une ébauche d'échéancier pour le projet. Sa directrice générale, Manon Dufour a indiqué que le Centre de services scolaire des Draveurs CSSD présenterait une demande au ministère dès septembre pour la construction de l'école secondaire.

Pour moi, c'était important de voir c'était quoi les besoins des enfants, des parents, ce qu'on voulait avoir comme écoles en termes d'infrastructures, mais aussi en termes de fréquentation, de grosseur et d'emplacement , a-t-elle illustré.

Mme Dufour a affirmé que cela fait déjà plusieurs mois qu'elle travaille en collaboration avec les instances politiques et le comité consultatif Pour une école secondaire à Val-des-Monts.

On s'attend à une réponse en juin 2023. Même si la soumission est acceptée au début de l'été prochain, cela prendra quand même quelques années avant d'ouvrir les portes de cette nouvelle école, a expliqué le maire de la municipalité, Jules Dagenais.

« Dans le meilleur scénario, on pourrait avoir une école en 2027, mais le plus réaliste, c’est 2028. » — Une citation de Jules Dagenais, maire de Val-des-Monts

La population de Val-des-Monts a connu un essor important dans les dernières années et cette variable devra être prise en compte pour la capacité de l'école, selon le maire.

De 400 à 600 [élèves], je crois que c’est acceptable du moment où il y a une possibilité d'extension de l’école , a expliqué M. Dagenais.

Bien choisir l'emplacement

La direction du Centre de services scolaire des Draveurs CSSD doit maintenant établir d'autres aspects du projet si elle souhaite, dit-elle, présenter un dossier solide à Québec, dont l'emplacement.

Pour le moment, deux suggestions sont sur la table, un terrain dans le secteur de Perkins et un autre dans le secteur de Saint-Pierre-de-Wakefield. Encore là, rien n'est coulé dans le béton.

Du point de vue du centre de service scolaire, ce serait préférable plus près du sud de la municipalité où se trouve la plus grande partie de la population , a ajouté M. Dagenais. Ce serait donc le terrain situé à Perkins qui serait privilégié par le Centre de services scolaire des Draveurs CSSD .

Les parents d'enfants qui fréquentent les écoles primaires de Val-des-Monts, comme Mélissa Lavergne, peuvent d'ailleurs répondre à un sondage portant sur diverses questions quant au projet.

Ce sondage servira à aiguiller le Centre de services scolaire des Draveurs CSSD dans ses démarches, mais devrait aussi servir de porte-voix pour les parents qui souhaitent faire entendre les besoins de leurs enfants.

Avec les informations de Patricia Sauzede et d'Ismaël Sy