Un timbre en hommage à Salome Bey, dévoilé par Postes Canada

De gauche à droite, SATE, fille de Salome Bey, l’honorable Jean Augustine, tUkU, fille de Salome Bey, l’honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Brandy Ryan, directrice de l’équipe Équité, diversité et inclusion à Postes Canada, et David Cox, gendre et gestionnaire de la succession de Salome Bey lors du dévoilement du timbre de Salome Bey.

Photo : Alex Webster, Pinpoint National Photography