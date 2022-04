Un couple d’Halifax met au monde leur fille dans leur voiture

Ses eaux ont crevé à 1 h du matin jeudi dernier et en se fiant à la naissance de sa première fille, elle croyait avoir beaucoup de temps pour se rendre à l'hôpital.

Cette fois, ce n’était pas le cas. La famille de la région d'Halifax vit à une trentaine de minutes en voiture de l'hôpital IWK, mais après seulement trois minutes de route ils ont dû s'arrêter.

Son partenaire Isaac Fraser a stationné la voiture près d'une base paramédicale en espérant trouver de l'aide.

J'ai juste frappé à la porte, puis j'ai regardé dans le garage et l'ambulance était partie , raconte le père. Ce n’était pas aussi utile que je l'espérais.

Il a donc appelé le 911 et le répartiteur lui a expliqué comment aider sa femme a donner naissance.

C'est le stationnement où Isaac Fraser s'est arrêté pour demander de l'aide, il a finalement dû aider sa femme lui-même à donner naissance à leur fille. Photo : Radio-Canada / Eric Wooliscroft

Je pouvais voir que le bébé commençait juste à sortir , se rappelle Isaac Fraser. C’est à ce moment que le répartiteur lui a dit : Eh bien, vous allez devoir accoucher vous-même maintenant parce qu'il arrive vraiment.

Dix minutes plus tard, la petite Brenna est née.

Quand Brenna est sortie, je l'ai juste sortie et essuyée un peu et enveloppée dans une couverture et je l'ai mise sur Nicolle , raconte le fier papa.

Ce n'étaient pas les conditions les plus idéales, mais nous l'avons fait.

Selon la base de données périnatale de Santé Nouvelle-Écosse, il y a eu 7 378 naissances dans la province l'année dernière. Seulement 32 étaient des naissances non planifiées et hors de l'hôpital, semblables à celle de la petite Brenna.

La naissance a été assez souffrante pour la mère, mais Nicolle Clappison est contente que son conjoint soit débrouillard et qu'il ait reçu une formation en secourisme avec son travail dans l'industrie pétrolière et gazière.

Je me souviens juste de ne pas avoir pensé , raconte-t-elle. Et mon corps a pris le dessus et poussé le bébé.

Nicolle Clappison et Isaac Fraser ont travaillé ensemble pour donner naissance à leur fille en toute sécurité dans un stationnement vide la semaine dernière. Photo : Radio-Canada / Eric Wooliscroft

Isaac Fraser se souvient qu'après la naissance, le répartiteur du 911 lui a dit qu'il fallait attacher le cordon ombilical, mais qu'il ne trouvait rien pour le faire. C’est là que le répartiteur a suggéré un lacet.

J'ai enlevé ma chaussure gauche et j'ai sorti le lacet et je me suis éloigné de six pouces du bébé et je l'ai attaché, et c'est tout ce que j’ai dû faire.

Les choses sont devenues un peu floues. Et puis l'ambulance est arrivée peu de temps après , poursuit Nicolle Clappison, qui partage aussi avoir été en état de choc.

La famille s’est rendue à l'hôpital en ambulance, où les médecins ont trouvé tout le monde heureux et en bonne santé. Depuis son entrée au monde rocambolesque , la petite Brenna est détendue, et selon sa mère dort très bien.

Le couple a quelques conseils pour les futurs parents. D’abord il faut s'attendre à l'inattendu et garder un lacet supplémentaire dans la voiture, juste au cas.