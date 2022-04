61 personnalités canadiennes interdites de séjour en Russie

Des premiers ministres, des maires, des journalistes et des hauts dirigeants des forces armées et des services de renseignements du Canada sont désormais interdits d’entrée en Russie, en vertu de nouvelles sanctions annoncées jeudi par le Kremlin.

Les 61 personnalités visées sont impliquées dans le développement, la justification et la mise en œuvre de l’orientation russophobe du régime au pouvoir au Canada , explique le ministère russe des Affaires étrangères sur son site Internet.

La liste comprend notamment cinq premiers ministres provinciaux, soit Doug Ford (Ontario), Jason Kenney (Alberta), John Horgan (Colombie-Britannique), Scott Moe (Saskatchewan) et Heather Stefanson (Manitoba). Le premier ministre québécois François Legault n’est pas visé.

Y figurent également les noms de plusieurs collaborateurs du premier ministre Justin Trudeau, dont sa cheffe de cabinet, Katie Telford, son adjoint, Brian Clow, son directeur des communications, Cameron Ahmad, plusieurs de ses conseillers politiques ainsi que la greffière du Conseil privé, Janice Charette.

M. Trudeau, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, la ministre de la Défense, Anita Anand, et de nombreux autres parlementaires canadiens avaient déjà été visés par la même sanction le 15 mars. Cette première liste contenait les noms d'environ 300 Canadiens.

L’ambassadeur canadien aux Nations Unies, Bob Rae, le gouverneur de la Banque centrale du Canada, Tiff Macklem, l’ancien général et sénateur Roméo Dallaire et les maires d’Ottawa et de Toronto, Jim Watson et John Tory, se trouvent également sur la nouvelle liste des personnalités bannies de la Russie.

La présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, le chef de CTV News, Michael Melling, le rédacteur en chef du Globe & Mail, David Wamsley, et plusieurs journalistes, dont un correspondant du même journal, Mark McKinnon, et un chroniqueur du National Post, John Ivison, sont aussi épinglés par la diplomatie russe.

Parmi les militaires sanctionnés, mentionnons le commandant de l'Armée canadienne par intérim, Michel-Henri St-Louis, le commandant de la Marine royale canadienne, Craig Barnes, le commandant des Forces d'opérations spéciales du Canada, Steve Boivin, et le commandant de l’Aviation royale canadienne, Al Meinzinger.

Luc-Frédéric Gilbert, actuel commandant de l’opération Unifier, mission de formation de l’armée ukrainienne, et cinq de ses prédécesseurs devront aussi faire une croix sur une visite en Russie, tout comme le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, David Vigneault.

La diplomatie russe a aussi imposé la même sanction jeudi à 29 personnalités américaines, dont la vice-présidente américaine, Kamala Harris, la secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, et le porte-parole du Pentagone John Kirby.

Le dirigeant de Meta, Mark Zuckerberg, le patron de Bank of America, Brian Moynihan, et la dirigeante de Northrop Grumman, Kathy Warden, sont aussi visés, tout comme George Stephanopoulos, coprésentateur de l'émission matinale d'ABC Good Morning America, et David Ignatius, éditorialiste au Washington Post.