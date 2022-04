Le 22 avril 2017, les comédiens Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier présentaient ensemble, pour la dernière et la 3322e fois, leur pièce de théâtre à succès, Broue. Retour en archives sur un véritable phénomène de la culture québécoise.

Jouée durant près de 40 ans, la pièce de théâtre Broue a dilaté la rate de 3 394 195 spectateurs.

Tout commence le mercredi 21 mars 1979 au Théâtre des Voyagements de la rue Saint-Laurent à Montréal. Trois jeunes comédiens présentent et mettent en scène une comédie à sketches sur l’univers de la taverne.

Dans Broue, des hommes ordinaires se côtoient Chez Willy et vivent leurs déboires autour d’une bière. Les dialogues des personnages hilarants sont écrits par quatre auteurs qui allaient marquer les prochaines décennies : Claude Meunier, Francine Ruel, Louis Saïa et Jean-Pierre Plante.

Telexarts, 9 septembre 1980

Après un an et demi à l’affiche au Théâtre des Voyagements, le 9 septembre 1980, l’animateur Winston McQuade annonce à l’émission Telexarts, que la pièce de théâtre Broue sera jouée désormais à la compagnie Jean Duceppe au Théâtre Port-Royal. La troupe sera également à l’affiche au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts et partira ensuite en tournée pour 300 représentations à guichet fermé.

« Je leur offre d’être vu par un public qui n’est pas leur public. J’ai toujours pensé qu’une pièce québécoise devrait être vue à la grandeur de la province. » — Une citation de Jean Duceppe

Pour l’homme de théâtre Jean Duceppe « Broue c’est la revanche du petit homme québécois et la taverne, c’est le royaume de ce petit homme anonyme ».

Au jour le jour, 18 février 1983

Le 18 février 1983, à l’émission Au jour le jour, les animateurs Normand Harvey et Ghislaine Paradis reçoivent le trio d’acteurs sur leur plateau. Ils présentent aussi un extrait de la pièce et recueillent les commentaires du public à l’entracte.

À cette époque, Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier en sont à leur 602e représentation.

Le comédien Marcel Gauthier explique la genèse de la pièce.

Une idée qui a germé vers 1978, au moment où la troupe cherchait une pièce pour ouvrir la première saison du Théâtre des Voyagements.

« Un bon matin, on entend à la radio que le gouvernement passait une loi qui disait qu’il n’y aurait plus de permis pour ouvrir de nouvelles tavernes et que toutes les tavernes existantes devraient dans trois ans se transformer en brasserie. L’idée du spectacle, c’était de faire un adieu à cette institution du Québec uniquement réservée aux hommes. » — Une citation de Marcel Gauthier

Au cours de l’entrevue, Michel Côté parle de leur tournée pancanadienne avec l’adaptation en anglais de la pièce qui a connu un grand succès, notamment à Vancouver et à Toronto.

Les comédiens expliquent qu’ils prennent toujours un grand plaisir à jouer Broue qu’ils ont peaufiné au fur et à mesure des représentations.

Le 22 avril 2017, après 38 ans de tournée, les comédiens enfilent leurs costumes pour une dernière fois. Le public de la salle Maurice-O'Bready du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke leur réserve une chaleureuse ovation.

Un an plus tard, le 26 avril 2018 au Téléjournal Québec, Claudia Genel présente un reportage sur l’entrée de la collection Broue au musée.

Téléjournal Québec, 26 avril 2018

Pour le directeur du Musée de la civilisation à Québec, Stéphane Laroche, l’entrée de Broue dans cette institution muséale est une évidence.

« Broue c’est un phénomène de société comme pièce la plus jouée de l’histoire du théâtre au Québec, mais aussi parce que cette pièce parle d’un autre phénomène de société qui est celui des tavernes. Pour un musée comme celui de la civilisation, c’était important de pouvoir témoigner de ça. » — Une citation de Stéphane Laroche

Les comédiens semblent très heureux que cette collection de décors, de costumes et d’accessoires de scène devienne le patrimoine de tous les Québécois.

« On a vraiment l’impression d’avoir tout donné à Broue et que Broue nous a tout donné. Aujourd’hui, c’est vraiment la cerise sur le sunday. » — Une citation de Marc Messier

En 2019, Broue revient avec un nouveau trio composé des comédiens Luc Guérin, Benoit Brière et Martin Drainville qui continuent la tournée partout au Québec.

Le public aura donc la chance de continuer à rire en compagnie des Pointu, Verrue, Travolta, Tit-Mil, Léo et tous les autres personnages de la taverne Chez Willy.

Le saviez-vous? En 1984, alors que la tournée pancanadienne est bien amorcée, une compagnie de tournée est créée pour le Québec afin de répondre à la demande. Les comédiens : Patrice L’Écuyer, Guy Migneault et Marcel Leboeuf joueront quelque 250 représentations de Broue.

et Marcel Leboeuf joueront quelque 250 représentations de Broue. La pièce est adaptée pour la Belgique. Chez Willy, la version belge de Broue voit le jour le 15 octobre 1990. Elle recevra un accueil élogieux à Bruxelles et restera à l’affiche près de sept années.

En 2006, les comédiens de Broue reçoivent une certification de prestige décernée par le Guinness World Records pourle record mondial de longévité pour la pièce de théâtre jouée par une même distribution de comédiens.