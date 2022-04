Sega prépare une version rematricée des jeux classiques de Sonic pour juin

Les nostalgiques des versions pour consoles Mega Drive et Sega Genesis en auront aussi pour leur argent : chaque jeu pourra être joué tel qu’il a été conçu à l’origine, avec le même format d’image.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Mais pour célébrer les 31 ans des aventures du personnage, Sega espère aussi séduire les nouvelles générations, avec des graphismes au goût du jour et d’autres améliorations. De nouvelles fonctions seront ajoutées, dont le mode anniversaire, qui offre des vies infinies, par exemple. Des contenus pourront aussi être débloqués au fil des missions en accumulant des médaillons.

Les quatre jeux inclus dans Sonic Origins sont Sonic The Hedgehog et sa suite, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD.

Sega avait annoncé en mars 2020 travailler sur «Sonic Origins», mais avait donné peu de détails. Photo : Sega

Les joueurs et joueuses devront débourser au moins 40 $ US (50 $ CA) pour lancer des parties avec les personnages de Sonic, de Tails ou de Knuckles sur les consoles PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series S/X, Nintendo Switch et sur PC.

La version Deluxe, qui comprend des missions difficiles, des costumes virtuels (skins) exclusifs et des bandes-son, se détaillera à 45 $ US (57 $ CA).

Le lancement de Sonic Origins est prévu pour le 23 juin prochain.