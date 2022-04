Violence au foyer Peter D. Clark d’Ottawa : une ancienne employée inculpée

La Ville d’Ottawa a confirmé à ICI Ottawa-Gatineau le lien entre cette inculpation et l’enquête annoncée, le 12 avril, sur un cas de violence physique au Centre de santé de longue durée Peter D. Clark.

La famille avait installé une caméra dans la chambre de la victime après avoir constaté que celle-ci portait des contusions inexpliquées, explique le Service de police d'Ottawa (SPO), par voie de communiqué, jeudi. Le 28 mars, après avoir examiné les séquences filmées, la famille a pris contact avec la police.

Également alertée par un membre de la famille, l’équipe de direction du foyer Peter D. Clark a aussi indiqué avoir prévenu le ministère des Soins de longue durée et le Service de police d'Ottawa SPO , conformément aux pratiques et aux procédures sur la prévention du mauvais traitement des résidents des Soins de longue durée , et que l’employée impliquée dans l’abus présumé a été retiré du lieu de travail pendant que l’équipe de direction du foyer menait une enquête.

Une femme de 25 ans, d’Ottawa, a été inculpée d’un chef de voies de fait, précise le Service de police d'Ottawa SPO . Elle a comparu devant les tribunaux mercredi.

Aujourd’hui, le Service de police d’Ottawa a porté des accusations contre un ancien employé en lien avec un incident de violence physique présumée qui avait été signalé au Foyer Peter D. Clark le 28 mars. La Ville continuera de coopérer avec le Service de police à mesure qu'elle avance dans ce dossier , indique Dean Lett, directeur des soins de longue durée de la Ville d’Ottawa, dans une déclaration écrite transmise par courriel. La Ville reste déterminée à assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous les résidents des foyers de soins de longue durée. Tous les incidents de mauvais traitements allégués sont pris au sérieux et font l'objet d'une enquête en conséquence.

La police d’Ottawa rappelle que les aînés courent un risque plus élevé d’être victimes de maltraitance physique, de négligence ou de fraude et invite les personnes qui en sont victimes à en parler à une personne de confiance.