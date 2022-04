Entrée libre : performances tous azimuts

Le 1er choix de Tanya Beaumont : Le Carnaval des animaux en famille

La fresque a été réalisée par les élèves de l’école Saint-Jean-Baptiste de Québec dans le cadre d'un projet de médiation culturelle avec Les Violons du Roy Photo : Élèves de l'école Saint-Jean-Baptiste

L’artiste multidisciplinaire Bruno Bouchard et l’artiste visuel Jacinthe Carrier ont créé le film Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns dans le cadre d’un projet de médiation culturelle avec les Violons du Roy. Le moyen métrage est l’aboutissement d’un long projet avec les élèves de l’école Saint-Jean-Baptiste, à Québec. Ce dernier sera diffusé ce samedi au Musée national des beaux-arts du Québec.

À l’auditorium Sandra et Alain Bouchard du Pavillon Pierre-Lassonde, de 11 h à 14 h. Gratuit.

Le 2e choix de Tanya Beaumont : Véronic Dicaire au Capitole

Véronic Dicaire Photo : Radio-Canada

La dynamique imitatrice présente enfin son spectacle au Capitole après de nombreux reports. Sur scène, elle est accompagnée de quatre musiciens et six danseurs pour faire vivre au public un véritable voyage musical. De Jeunesse d’aujourd’hui à Dua Lipa en passant par Hubert Lenoir, Véronic Dicaire propose un répertoire pour toutes les générations.

Au Capitole de Québec, les 22, 23 et 24 avril, à 20 h 30.

Le choix de Valérie Cloutier : Québec Exquis! en saveur et en musique

Louis-Jean Cormier orchestre la production «Le 360 en spectacle» Photo : courtoisie: Agence Theo communication

L'événement Québec Exquis! est en cours jusqu'au 1er mai, avec un menu alléchant et festif. Sous le thème Hommage aux acteurs agroalimentaires , Québec Exquis! propose trois types d'expériences gourmandes. D'abord l'expérience au resto comporte une trentaine de jumelages chef-producteur-transformateur et donne l'occasion de choisir des menus découverte trois services. Aussi, l'expérience à la maison permet de déguster chez soi l'une des boîtes Aliments du Québec signées par l'équipe du traiteur du Fairmont Le Château Frontenac. Enfin, une expérience en plein air s'ajoute cette année, à la place Jean-Béliveau. Cette dernière aura lieu lors de la fin de semaine des 29, 30 avril et 1er mai prochains. Tous les festivaliers se verront conviés à la webdiffusion de la production spéciale Le 360 en spectacle, le 5 mai, à 20 h 30. Ce spectacle de 75 minutes, capté pour Québec Exquis! au Palais Montcalm, réunit Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, Corneille, Gab Bouchard, Laura Niquay et Salomé Leclerc. On peut consulter les menus et les détails au quebecexquis.com  (Nouvelle fenêtre)

Le choix d'Alicia Rochevrier : redéfinir le rôle de Juliette dans la pièce Titre(s) de travail

Scène de la pièce Titre(s) de travail Photo : Gracieuseté

Le théâtre Périscope accueille une nouvelle création de la compagnie de théâtre Carte Blanche. En plus de jouer son propre rôle dans la pièce, le dramaturge Christian Lapointe met en scène quatre comédiennes aux personnalités fortes, désirant ardemment sortir du cocon qui délimite un processus d’audition. Pourquoi Juliette, dans la célèbre pièce Roméo et Juliette, doit-elle encore répondre à ces critères d’une autre époque? Titre(s) de travail explore entre autres les rôles de pouvoir et la fonction de comédienne. Le sujet est vaste, mais convaincant!

Titre(s) de travail est présentée au théâtre Périscope jusqu’au 7 mai.