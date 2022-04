Des maisons endommagées par les inondations mises aux enchères à High River

La ville de High River, située au sud de Calgary, a été inondée lorsque la rivière Highwood est sortie de son lit, en juin 2013, lors de la pire inondation de l'histoire de l'Alberta.

Les maisons et duplex de Riverside Drive et High View Park ont initialement été rachetés par la province dans le cadre du programme de relocalisation des propriétés en zones inondables et sont restés vides depuis.

L'année dernière, elles ont été achetées à la province par la Ville de High River afin d’être vendues à des propriétaires privés et habitées à nouveau.

La première série de ventes aux enchères par soumissions cachetées a commencé cette semaine.

Une journée portes ouvertes organisée mardi a attiré plus de 100 personnes désireuses de les examiner de plus près.

Alicia Hale, qui s’intéresse à une propriété sur la promenade Riverside, raconte qu’avec les prix des maisons tellement élevés en ce moment , c’est le bon moment d’en acheter une qui a besoin de rénovations et d’un peu d’amour.

Selon elle, les sous-sols nécessitent une rénovation complète, mais pas les étages.

[Les maisons] sont toutes sécuritaires et la Ville les a mises aux normes nécessaires pour les vendre , dit-elle.

Outre les acheteurs potentiels, des voisins ont voulu visiter l’intérieur. Même l'ancien propriétaire de la première maison mise aux enchères est venu y jeter un coup d'œil.

Le maire de High River, Craig Snodgrass, souligne que des mesures d'atténuation des inondations évaluées à 300 millions de dollars sont maintenant en place pour prévenir les inondations futures, et que les maisons sont situées dans de bons quartiers.

Les offres de départ vont de 211 000 $ à 364 000 $, selon la propriété. La vente se déroule jusqu'à la fin du mois de juillet.