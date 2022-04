À Rome, les Métis du Manitoba demandent au pape de venir bénir la tombe de Louis Riel

Louis Riel était un chef métis reconnu comme étant le père du Manitoba. À la fin du 19e siècle, il a dirigé le mouvement de résistance de la Rivière-Rouge qui a mené à la naissance du Manitoba, puis, en 1885, le mouvement de résistance du Nord-Ouest contre le gouvernement du premier ministre John A. Macdonald, dans ce qui allait devenir la Saskatchewan.

Au lieu de porter une arme à feu, Louis Riel portait une croix et était un fervent catholique , soulignait David Chartrand avant la rencontre avec le pape.

Louis Riel a été exécuté pour trahison le 16 novembre 1885 à Regina. Il est enterré au cimetière de la cathédrale Saint-Boniface à Winnipeg.

Un portrait de Louis Riel (archives). Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

Winnipeg n'est pas l'une des trois villes canadiennes qui, selon des sources impliquées dans la planification du voyage, sont fortement envisagées pour la visite du pape. David Chartrand espère que sa visite a changé cela.

Nous sommes heureux qu’il ait entendu nos histoires, parfois très malheureuses, et d’avoir pu parler du futur , a déclaré David Chartrand, lors d’une conférence de presse qui a suivi la rencontre papale.

Distinguer les actions de l’Église de celle des prédateurs , selon la MMF

Le président de la Fédération des Métis du Manitoba MMF a tenu à distinguer l’Église catholique des actions des prédateurs qu'on y trouvait et du rôle qu'ils ont joué dans les pensionnats.

Nous savons que les atrocités commises étaient le fait d’individus, qui étaient des prédateurs malfaisants (...) ce n’était pas le fait de l’Église seule, ni de la Bible ou du souhait de Dieu (...) nous savons que ces individus ont causé beaucoup de mal à tant de personnes, y compris l’Église catholique , soutient David Chartrand.

Au début du mois d'avril, le pape a présenté des excuses officielles pour le rôle qu’a joué l’Église dans les pensionnats. « J’éprouve de la douleur et de la honte face au rôle que plusieurs catholiques ont joué dans l'abus et le manque de respect envers l'identité, la culture et même les valeurs spirituelles des peuples autochtones du Canada. Tout cela est contraire à l'Évangile de Jésus », peut-on lire dans un gazouillis papal qui reprend son discours d’excuses, le 1er avril.

J'accepte les excuses au nom de mon peuple , avait alors déclaré David Chartrand.

Le 1er avril 2022, le pape a présenté officiellement ses excuses, notamment pour le rôle de l'Église dans les pensionnats pour autochtones (archives). Photo : Reuters / Vatican Media

La Fédération des Métis du Manitoba MMF avait demandé une audience papale distincte après son retrait du Ralliement national des Métis l'automne dernier, en réponse à des problèmes d'adhésion impliquant la Nation métisse de l'Ontario.

Le président de la Fédération des Métis du Manitoba MMF a été touché d’apprendre que le pape lui-même lui demandait de prier pour son pardon.

Le vice-président de la Fédération métisse du Manitoba, André Carrière (qui se fait aussi appeler Andrew Carrier), souligne qu’il a espoir pour l'avenir des relations entre l’Église catholique et les Métis.

Reconstruire la confiance entre le peuple métis et l’Église catholique

Présent à la conférence de presse, l'archevêque de Winnipeg, Mgr Richard Gagnon a souligné que les Métis de la Rivière-Rouge ont une relation avec l'Église catholique romaine qui s'étend sur plus de deux siècles. Au-delà des excuses du pape, il est important, dit-il, de comprendre quel sera l’avenir de cette relation.

Pour le futur, il faut travailler à revitaliser nos paroisses (...) avec une attention toute particulière pour les regroupements métis , souligne l’archevêque.

Il faut que le ministère (catholique) soit un ministère de présence, d’écoute, mais également de connaissance de l’histoire métisse avec une ouverture au cœur spirituel métis. Selon Mgr Gagnon, ces changements, qui ont déjà été entamés, permettraient de placer les Métis croyants au centre des paroisses manitobaines.

À cet effet, il a tenu à souligner le travail de certaines familles métisses pour entretenir des sites de pèlerinage, notamment à Saint-Malo au Manitoba.

De son côté, malgré les abus qu’il a lui-même subis à l’âge de 7 ans à l’école de jour catholique Sainte-Marie à Saint-Vital, André Carrière voulait dire au pape qu'il croyait toujours en Dieu et en l'Église.

Avec les informations d'Olivia Stefanovich