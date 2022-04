Des habitants de Windsor-Essex s’organisent pour aider de nouveaux arrivants ukrainiens

Le groupe, qui s'appelle WE SUN, est composé de 16 membres. Il a tenu sa deuxième réunion mardi à l'Église catholique Saints Vladimir & Olga à Windsor.

Il souhaite créer un site Web pour diriger les nouveaux arrivants ou les personnes aidant les Ukrainiens déplacés vers des services locaux tels que le conseil multiculturel de Windsor-Essex.

Il travaille également sur des dossiers comme le parrainage de familles ou l'établissement d'une liste de traducteurs.

Lasha Dudar, une résidente de LaSalle, est à l’origine de ce groupe d’entraide.

Elle s’est proposée pour l’accueil d’une famille chez elle, et sait qu’elle pourrait bientôt recevoir un appel l'informant que ses futurs hôtes s’apprêtent à arriver.

J'ai besoin d'aider, j'ai une chambre et ils n'ont rien. Ils viennent littéralement avec ce qu'ils peuvent emporter , explique-t-elle.

Soutien administratif

Elle a fait de son mieux pour préparer ce dont le couple d’Ukrainiens pourrait avoir besoin. Elle a récolté des vêtements et des articles de toilette grâce à des dons sur les réseaux sociaux. Mais en ce qui concerne les permis de travail ou les numéros d'assurance sociale, elle reconnaît ne pas disposer de toutes les bonnes informations.

Après avoir fait part de cette préoccupation à son père, Michael Dudar, ce dernier a décidé de créer un groupe dans leur église locale.

En arrivant ici, ils ont besoin de pratiquement tout. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir fournir pratiquement tout, mais nous voulons pouvoir aider les gens à trouver où ils peuvent aller pour tout obtenir, explique-t-il Andriana Pitre, présidente de WE SUN, précise que le groupe souhaite également fournir un service de traduction ou de transport pour se rendre à leurs rendez-vous.

En tant que nouvel arrivant lui-même, le paroissien Giovanny Cortes a été attiré par la réunion de WE SUN, en raison de son expérience passée.

Michael Jaworiwsky, à gauche, et Giovanny Cortes, à droite, ont participé à la réunion du groupe WE SUN Photo : (Jennifer La Grassa/CBC)

Je suis venu au Canada aussi, j'étais un immigrant comme eux et je comprends leurs difficultés , indique-t-il. Je suis là où je suis aujourd'hui grâce aux habitants de Windsor-Essex .

Selon lui, l’une des priorités pour les nouveaux arrivants est de trouver une personne avec qui connecter, quelqu'un qui parle la même langue.

Michael Jaworiwsky, un autre habitant de LaSalle, a quant à lui rejoint la réunion parce que lui et sa femme parrainent une mère ukrainienne et son fils de six ans.

[Ma femme] a caché mon passeport, donc elle ne me laissera pas aller en Ukraine pour me battre. Je ne peux pas y aller, alors je peux aider localement, avec tous ces gens qui fuient ce pays , affirme-t-il.

Avec les informations de Jennifer La Grassa de CBC