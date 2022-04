L’élection du nouveau C.A. d’Envol 91 FM est légitime, assure Raymond Lafond

Question : Concernant l'élection des membres du C.A., il y a des insatisfaits par rapport au déroulement de la soirée de mardi. Certains ont l'impression que les choses ne se sont pas déroulées comme il faut. Selon vous, est-ce que cette grogne remet en question la légitimité du nouveau conseil d'administration d’Envol 91 FM?

Raymond Lafond : C’est vrai qu'il y a quelques personnes qui ont indiqué qu'il y avait peut-être un doute. Mais je peux vous dire à titre de président d'élection, et je pense que vous pourriez confirmer ça avec les cinq autres scrutateurs parmi les six qui étaient là, que c’est pas compliqué : il y a 232 personnes qui ont voté, 70 qui était en personne dans la salle et 170 ont voté en ligne. Tout le monde n'a pas voté parce que 24 à 48 h avant, il y avait 360 personnes qui avaient été inscrites. Il y a 232 personnes qui ont voté et il y avait 28 votes de différence entre le neuvième candidat et le dixième candidat.

C'est vrai qu'il y a une personne qui a apporté sept votes à la fin. On m'a appelé à titre de président d'élection pour discuter avec les six scrutateurs et on a décidé, parce qu'ils étaient à la fin, après que tous les votes avaient été entrés et la majorité du comptage avait été fait, de ne pas les prendre et on n'a pas investigué davantage. La raison, c’est que ces sept votes ne changeaient absolument pas les résultats. S’il y avait eu moins d'écarts entre les neuvième et dixième candidats, on aurait investigué davantage.

Pourtant, toujours sur Internet, il y a justement un scrutateur de ce vote qui a écrit pour souligner ce problème des sept votes. Dans votre esprit, la légitimité de ce conseil d'administration n'est pas à remettre en question?

R. L. : Absolument, et on peut questionner les cinq autres scrutateurs.

Il a été décidé que les conclusions de l’enquête concernant les événements qui se sont produits au sein de la radio et les départs successifs de plusieurs employés ne seront pas rendues publiques. Pourquoi?

R. L. : Je pense qu'il y a raison de croire qu'ils ne pourront pas être rendus publics parce qu’on va faire une investigation sur la question des relations entre les employés avec le conseil d’administration et ce sont des questions qui relèvent de l'interne et on ne peut mettre une telle chose sur la place publique.

Ça ne veut pas dire que certains éléments du rapport ne pourraient pas être communiqués. Par exemple, on pourrait dire que oui, on a identifié un problème et voici les actions que le conseil d'administration prendra pour éviter que cela se reproduise dans le futur. Mais aller dans les détails de ce qui s'est passé, j'en doute très très fortement.

J'ai quand même vécu l'expérience d'une telle situation, où c'est justement un expert indépendant de très haut calibre qui a fait l'étude, et le rapport n'a jamais été public.

Est-ce que, selon vous, cette particularité est comprise? Plusieurs membres de la radio qui s'expriment sur Internet semblent croire qu'il y a un manque de transparence dans le processus et qu’on leur cache les faits réels qui ont mené à la démission de ces employés.

R. L. : Moi, je n'ai pas cette impression-là. D'ailleurs, j'ai eu à peu près 4 h de rencontres avec quelques membres du C.A. pour préparer et l’AGE et l’AGA et j'ai rencontré les membres du conseil d'administration et j'ai eu l'impression que c’était un conseil qui fonctionnait très bien ensemble.

Par contre, ils ont communiqué avec leurs avocats et avec d'autres d'experts dans le domaine. On nous dit qu’on n’amène tout simplement pas ces choses-là sur la place publique. Elles doivent être réglées à l'intérieur et les membres élisent un conseil d'administration justement pour assumer cette responsabilité. Je pense que les membres doivent faire confiance à leur conseil d'administration.

On était rendu à 360 membres, 24 à 48 h avant les rencontres de mardi. Il n'est pas possible de consulter tout le monde et, aussi, il y aura toujours des personnes qui auront des doutes ou qui ne seront pas contentes. On voit ça en politique, on voit ça dans tous les domaines. Je pense qu'il faut que les membres tentent de faire confiance à ce nouveau C.A. qui a été légitimement élu.

Je comprends qu'il y a des membres qui ne sont pas contents parce que ce ne sont pas leurs candidats qui ont été élus et on voit ça dans toutes les élections, il y a toujours des mécontents parce que leur candidat n'a pas été élu, mais c'est la vie.