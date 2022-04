Les Ontariens doivent plus de 1,5 M$ en contraventions impayées liées à la COVID-19

Cet argent est demandé en vertu de la Loi sur la protection civile et de la gestion des situations d’urgence et le plan de réouverture de l’Ontario. 2260 contestations sont déjà prévues devant les tribunaux.

Qui attend le plus d’argent?

Même si la province a reçu plus de la moitié des amendes, il y a bien des municipalités qui en ont reçu moins que ce qui a été décerné.

Le Grand Sudbury, Hamilton et Thunder Bay font partie de ce groupe. Cette dernière ville se trouve avec le plus grand écart, soit de presque cinq fois plus d’amendes impayées que payées.

Toronto a reçu le plus d’argent en Ontario, mais attend aussi la plus grosse somme.

Le ministère du Travail indique qu’une entreprise qui ne respecte pas les mesures sanitaires fait face à une contravention pouvant atteindre jusqu’à 1000 $ et des pénalités de jusqu’à 10 millions de dollars dans le cadre du plan de réouverture de l’Ontario.

Quelle ville compte le plus d’amendes?

Deux villes ontariennes comptent plus de 1000 amendes décernées depuis le début de la pandémie. Toronto trône au sommet avec 2856, suivi par Hamilton avec 1361.

À Hamilton, le restaurant Harbour a été mis à l’amende pour avoir enfreint les mesures provinciales en lien avec la COVID-19 il y a quelques mois. La propriétaire, Jenna Graham, n’a aucunement l’intention de payer cette contravention de quelques milliers de dollars.

Le site web de la Ville de Hamilton indique que le restaurant a reçu quatre amendes pour avoir boudé les mesures sanitaires dans le cadre du plan de déconfinement de l’Ontario. Mme Graham croit que les amendes sont injustes. Elle dit que son restaurant ne demandait pas une preuve de vaccination pour entrer et compare cette pratique à la ségrégation.

La propriétaite du restaurant Harbour dit faire face à presque 10 000 $ en amendes liées aux mesures sanitaires. Photo : CBC/Bobby Hristova

Nous allons contester ces contraventions , a-t-elle exprimé à CBC Hamilton, ajoutant qu’elle attend de savoir sa date de comparution en cour.

Pourquoi ne pas payer son amende?

Les amendes imposées contre le restaurant Harbour font partie des milliers décernées en Ontario pour non-respect des mesures sanitaires qui font l’objet d’une contestation ou qui n’ont pas été payées.

Olivia Mancini travaille dans un refuge de Hamilton et dit avoir toujours suivi les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19.

Malgré tout, la dame de 31 ans a reçu une contravention de 500 $ en mangeant à l’extérieur avec un collègue à proximité d’une manifestation Defund the Police devant l’hôtel de ville en novembre 2020.

Cette amende était en lien avec le Système de pénalités administratives, qui sont des arrêtés et des contraventions qui sont gérés par la Ville plutôt que par les tribunaux.

Olivia Mancini allègue que des agents d'exécution d'arrêtés municipaux l'ont injustement mis à l'amende. Photo : CBC/Bobby Hristova

Les agents municipaux lui ont dit qu’elle et son collègue ne portaient pas de masques et ne pratiquaient pas la distanciation physique.

Mme Mancini affirme qu’elle a dit qu’elles n’avaient pas besoin de masques puisqu’elles étaient dehors, elles mangeaient et faisaient partie de la même bulle sociale.

Et on a reçu une contravention parce qu’on n’était pas à six pieds de distance. C’était de 500 $ et ils nous ont dit qu’on aurait pu recevoir l’amende provinciale de 700 $, mais ils nous ont donné une faveur , poursuit-elle.

Je crois qu’ils nous ont mis à l’amende parce qu’ils étaient à une manifestation visant à les définancer.

Mme Mancini a porté la décision en appel et sa contravention a été réduite à 75 $. Les responsables de la manifestation ont éventuellement payé la somme.

D’après certaines municipalités, les gens ne payent pas en raison de l’économie ou du nombre de contraventions reçues.

La directrice des services pénaux de la région de Niagara, Miranda Vink, estime que la suspension des comparutions en personne a aussi eu un impact.

Elle souligne également le fait que du début de la pandémie jusqu’au 28 février 2021, un ordre du juge en chef de l’Ontario empêchait les municipalités de récolter de nouvelles amendes. Ceci veut dire qu’aucune contravention n’a été rapportée et que les dates limites de paiement n’ont pas été imposées durant cette période.

Mme Vink indique que lorsque les amendes et la collecte ont repris, les demandes de report de paiement ont augmenté.

Qu’arrive-t-il lorsqu’on ne paye pas une amende?

Le ministère du Procureur général affirme que c’est aux municipalités de récolter les frais.

Lorsque quelqu’un ne paye pas avant sa date limite, il ou elle risque de devoir payer des frais administratifs et de justice supplémentaires.

Quelques municipalités ont partagé leurs stratégies pour assurer la récolte de l’argent. Plusieurs d’entre elles envoient des avis ou des avertissements en premier. Si ça ne fonctionne pas, elles passent au roulement des impôts, la saisie des salaires ou les mandats de propriété, ce qui peut mener à la vente de biens personnels spécifiques.

Des amendes peuvent aussi se traduire en suspension de permis de conduire ou en refus d’un renouvellement de plaque d’immatriculation.