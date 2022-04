Les partis dévoilent de nouveaux candidats en Estrie et au Centre-du-Québec

À quelques mois des élections provinciales, les différents partis s’activent sur le terrain pour présenter leur candidat. Le portrait de ceux qui mèneront une campagne électorale se dessine de plus en plus dans les régions de l’Estrie et du Centre-du-Québec.

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime a présenté jeudi après-midi son candidat dans la circonscription d’Arthabaska, Tarek Henoud. Celui-ci a œuvré dans le domaine des finances, comme gestionnaire. Il fera la lutte au député sortant pour la Coalition Avenir Québec (CAQ), Éric Lefebvre, qui a annoncé mercredi qu’il sollicitera un nouveau mandat. Ce dernier est également whip en chef du gouvernement.

Dans la circonscription voisine de Drummond-Bois-Francs, présentement aux mains du caquiste Sébastien Schneeberger, Québec solidaire (QS) a annoncé la candidature de Tony Martel, mercredi. Ce dernier sera confirmé le 3 mai. Tony Martel est responsable du développement des affaires au Québec et en Ontario pour Nexxfield. Il a également travaillé au sein des firmes d'architectes, et comme enseignant au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et à l’Académie des Arts et du design. Le Parti conservateur du Québec PCQ , pour sa part, a annoncé cette semaine que Myriam Cournoyer le représentera dans Drummond-Bois-Francs.