Reprise des cours pour les élèves de Dominique-Savio à l’école Saint-Alexandre

La vingtaine d’élèves de l’école Dominique-Savio, dans le secteur de Pentecôte, à Port-Cartier, ont repris leurs cours le 19 avril à l’école Saint-Alexandre, située à 40 km à l'est.

Tout le monde s’est retroussé les manches pour que les élèves puissent reprendre leurs cours et qu’on puisse avoir un fonctionnement semi-normal, dans le contexte où l’école a subi un incendie majeur , explique le directeur général du Centre de services scolaire (CSS) du Fer, Richard Poirier.

La semaine dernière, un incendie est survenu à l’école Dominique-Savio, ce qui avait forcé la suspension des cours jusqu’à mardi.

Lors de l’incendie, tous les élèves et les membres du personnel scolaire de l'école de Dominique-Savio avaient été évacués et l’incendie n’avait pas fait de blessés (archives). Photo : Getty Images / Igor Vershinsky

Ces élèves occupent maintenant quatre locaux de l’école Dominique-Savio pour poursuivre les cours, note Richard Poirier.

On a réussi à libérer des locaux dans cet établissement pour accueillir les élèves et leur permettre de reprendre les cours, le temps d’effectuer le nettoyage et de pouvoir remettre l’école Dominique-Savio fonctionnelle , dit M. Poirier.

Richard Poirier est directeur général du Centre de services scolaire du Fer (archives). Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Il ajoute que les élèves sont installés avec leurs équipes enseignantes, dans les mêmes groupes qu’ils avaient à l’école Dominique-Savio.

Le centre de services scolaire CSS du Fer espère pouvoir les réintégrer dans leur établissement d’ici la fin de l’année scolaire.

« L’ensemble de l’école ne sera pas arrangé [complètement] à la suite des dommages de l’incendie, mais on espère être capable de remettre une section de l’établissement suffisamment fonctionnelle pour les accueillir. » — Une citation de Richard Poirier, directeur général du Centre de services scolaire du Fer

À terme, le centre de services scolaire CSS du Fer va travailler en collaboration avec le ministère de l’Éducation pour remettre en fonction l’école telle qu'elle était avant le sinistre .

Il faut faire évaluer l’ampleur du sinistre par des experts. Ensuite de ça, il y a des mesures qui existent pour supporter des établissements et des Centres de services scolaires lorsqu’il arrive des sinistres de cette nature-là , indique M. Poirier.

Pour se rendre à l’école Dominique-Savio, ces élèves utilisent présentement un véhicule supplémentaire de l'organisme Autobus du Fer pour le transport du matin et du soir.

Concernant l’incendie, le sergent de la Sûreté du Québec (SQ) Hugues Beaulieu confirme qu'une enquête a eu lieu et qu’elle est complétée.