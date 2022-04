Un homme surpris en train de se masturber dans une résidence de Chicoutimi-Nord

Après l’avoir pris sur le fait, les propriétaires de la résidence, qui ne connaissaient pas l’individu âgé d’une trentaine d’années, ont immédiatement communiqué avec le Service de police de Saguenay (Service de police de Saguenay SPS ).

Les patrouilleurs disposaient d’une description détaillée et ont retrouvé l’homme, connu des policiers. quelques minutes plus tard dans le même secteur. Il a été gardé en cellule en attente de comparution. Il devrait faire face à des accusations d’introduction par effraction et d’action indécente.