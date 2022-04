COVID-19 : Deux nouveaux décès à Ottawa et hausse des hospitalisations en Outaouais

La capitale fédérale et l'est ontarien enregistrent deux nouveaux décès, alors que des deux côtés de la rivière des Outaouais, les hospitalisations liées à la pandémie sont à la hausse.

Santé publique Ottawa (SPO) enregistre deux décès supplémentaires liés à la COVID-19, jeudi. Depuis le début de la pandémie, 773 personnes ont succombé au coronavirus.

Les infections sont également à la hausse, selon les données les plus récentes des autorités de santé publique locales, avec 347 nouveaux cas dans les dernières 24 heures et trois éclosions de plus. Actuellement, 68 éclosions sont rapportées dans les milieux institutionnels d’Ottawa, soit six de plus que la veille.

Le nombre de cas actifs recensés dans la capitale fédérale est désormais de 1754 personnes.

Les hospitalisations sont également à la hausse, jeudi, avec 27 personnes placées dans un établissement de santé en raison d’une infection active, contre 20, mercredi. Six de ces patients se trouvent actuellement aux soins intensifs, soit une personne de plus que la veille.

Au niveau de la province, l'Ontario a atteint, jeudi, le sommet des infections de la 6e vague.

Deux nouveaux décès dans l’est ontarien

Dans l’est ontarien, la COVID-19 a fait deux nouvelles victimes au cours des dernières 24 heures.

Depuis le début de la pandémie, 223 personnes ont succombé au virus selon la santé publique.

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) rapporte, jeudi, 15 hospitalisations attribuables au coronavirus, dont deux patients qui sont aux soins intensifs.

La veille, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO rapportait le même nombre d'hospitalisations, mais un patient était aux soins intensifs.

Les autorités locales de santé surveillent 13 écloses sur le territoire, soit une de plus que la veille.

Hausse des hospitalisations en Outaouais

En Outaouais, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rapporte 118 nouveaux cas, jeudi. Depuis le début de la pandémie, 38 383 cas ont été recensés dans la région.

Actuellement, 997 cas sont considérés comme actifs en Outaouais.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté dans les dernières 24 heures pour atteindre 103 patients placés dans un établissement de santé de la région en raison de la COVID-19, contre 96, mercredi. Trois de ces patients se trouvent toujours aux soins intensifs.

En revanche, le nombre de victimes du coronavirus en Outaouais reste stable depuis plus d’une semaine. Jusqu’ici 298 personnes ont succombé à la pandémie dans la région.

À l’échelle de la province, le Québec rapporte 38 décès supplémentaires et 24 hospitalisations de plus, jeudi.

Rappelons que les chiffres des nouvelles infections dans les deux provinces représentent une sous-évaluation des cas, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.