Un nouveau départ pour le Festival Frye

La raison d’être du Festival Frye, c’est de prendre une activité solitaire, qui est la lecture, et d’en faire des événements collectifs, de rassembler des gens autour de cette activité-là. Donc, pour nous, de repasser en personne, de permettre ces moments de rencontre, de communion entre les auteurs et les autrices, mais aussi avec le public, on est très heureux de retrouver ce format-là , affirme Pierre-André Doucet, directeur général intérimaire du Festival Frye.

Cette grande fête de la littérature, des idées et de l’imagination se déroule dans la région du Grand Moncton à compter de jeudi soir.

La programmation propose 11 jours d’activités variées en français et en anglais, dont des rencontres avec des dizaines d’auteurs.

Parmi les noms du côté francophone, on a Martine Delvaux, Kim Thúy, Olivia Tapiero, Paul Serge Forest, Mo Bolduc, Audrey Long. Donc, je ne passerai pas toute la programmation, mais des noms vraiment exceptionnels d’ici, au Nouveau-Brunswick, d’ailleurs au Canada, puis d’ailleurs dans le monde aussi , souligne M. Doucet.

L’événement comprend aussi un volet jeunesse dont font partie, par exemple, les heures du conte, les performances publiques faites par des jeunes et le FestiJeunesse.

Le legs de la pandémie

Le Festival Frye a été présenté de façon virtuelle ou hybride ces deux dernières années à cause des mesures sanitaires de lutte contre la COVID-19. Pierre-André Doucet est convaincu que le public s’intéresse toujours à l’événement.

Absolument! Je pense que la communauté est très heureuse de nous voir revenir en personne. Les deux dernières années nous ont montré aussi les possibilités du virtuel, ce qu’il était possible de faire, et on est très heureux de ce qu’on a été capable d’offrir à la communauté et aux artistes pendant cette période , indique M. Doucet.

Le directeur général par intérim du Festival Frye, Pierre-André Doucet (archives) Photo : Radio-Canada

Des aspects du festival développés en mode virtuel se poursuivent cette année et pourraient figurer à l’horaire quelques années encore, selon Pierre-André Doucet. Il mentionne notamment une série de vidéopoèmes et deux balados produits en marge du festival.

On a vu des perspectives d’innovation qui nous permettent d’aller chercher des publics un peu plus loin que dans le Grand Moncton , dit-il.

Des activités à la portée de tous

Le Festival Frye propose cette année un nouveau modèle de billetterie pour presque toutes ses activités.

Donc, on demande des contributions selon différents paliers, selon les événements. La plupart des événements vont être à 15 $, 10 $ ou 5 $ par adulte. L’accès est gratuit pour les enfants. Les gens sont invités à contribuer ce qu’ils peuvent , explique Pierre-André Doucet.

Il s’agit d’élargir l’accès à la culture et à la littérature, et d’éviter que des personnes se privent d’assister à certaines activités faute de moyens financiers.

On est très heureux d’offrir ce modèle-là sachant que les gens qui peuvent se le permettre vont contribuer un peu davantage et ceux qui sont moins bien nantis pourront quand même se présenter et venir célébrer la littérature , conclut Pierre-André Doucet.

Avec les renseignements du Téléjournal Acadie