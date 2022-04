Des Nord-Ontariens subissent les retards liés à Sunwing

Steve McInnis et sa conjointe Julie Pelletier de Hearst font partie de ceux qui ont dû prolonger leurs vacances.

Le couple devait revenir mardi de la République dominicaine, mais est arrivé seulement jeudi matin à Toronto.

Même s’il considère être plus chanceux que les clients qui étaient bloqués à l’aéroport Pearson de Toronto en attendant leur vol de départ, Steve McCinnis souligne que le délai de deux jours pour revenir comportait quand même des inconvénients.

M. McInnis souligne que Sunwing a défrayé leur chambre d’hôtel pour les jours supplémentaires, mais ajoute qu’il semble que ce ne fut pas le cas pour tous les voyageurs.

Il déplore le manque d’informations claires de la compagnie aérienne.

« On nous disait chaque trois heures que notre avion allait partir. Finalement, c’est hier à 20 h, on nous a appelés dans notre chambre pour nous dire qu’on avait 20 minutes pour se préparer et être à l’entrée de l’hôtel alors que quelqu’un viendra nous chercher. »