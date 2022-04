La Coopérative le Vol du Colibri ferme ses services pour faire le passage en CPE

La Coopérative le Vol du Colibri, un service de garderie non subventionnée à Rouyn-Noranda, fermera ses services afin d’offrir 160 places en CPE.

L’Assemblée générale du Vol du Colibri a pris cette décision mercredi soir.

Les 155 places au Vol du Colibri sont sauvées puisque la création de la coopérative le Phénix a obtenu 160 places en CPE, après avoir déposé un projet au gouvernement.

Le Phénix a été mis sur pied dans le but nettement transparent et avoué depuis le début de sauver les places au Vol du Colibri , explique la présidente du Vol du Colibri, Marie-Ève Barbe.

Ce qui va se passer, c’est que le Phénix va être en mesure d’ouvrir ses portes dans les locaux du Vol du Colibri. Pour ça, il faut fermer les services de garde du Vol du Colibri. Le Phénix va pouvoir accueillir les enfants et les éducatrices du Vol du Colibri , indique Marie-Ève Barbe.

Étant un service de garde non subventionné, les tarifs au Vol du Colibri augmentaient de plus en plus, étant donné que les seuls revenus provenaient du coût payé par les parents.

Marie-Ève Barbe précise que l’amélioration des conditions de travail des éducatrices représentait un des objectifs principaux du passage en CPE.

Avec le modèle d’affaire de garderie non subventionnée, on n’était pas capable d’offrir des salaires aussi élevés. Il n’y avait pas de fonds de pension, pas d’assurance collective. Là, on est vraiment content. Les éducatrices travaillent fort depuis longtemps , souligne-t-elle.

Cette décision de fermer les services du Vol du Colibri n’entraînera pas de rupture de services. Des rénovations sont prévues au Vol du Colibri afin d'accueillir cinq places supplémentaires éventuellement.

Ce qui pourrait impliquer que certains enfants seraient relocalisés de façon temporaire dans d’autres locaux le temps qu’on fasse des améliorations locatives. Ça reste tout à confirmer encore , indique Marie-Ève Barbe.

Maintenant, le Phénix compte déposer le projet au ministère de la Famille pour que le tout puisse aller de l’avant.