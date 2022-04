Un documentaire sur George Michael narré par le chanteur sera lancé en juin

Dans un communiqué, le film est décrit comme l' œuvre finale de l’artiste, qui y a d’ailleurs contribué à titre de coréalisateur aux côtés de David Austin. Très impliqué dans la création du documentaire avant son décès le 25 décembre 2016, George Michael y fait aussi office de narrateur.

Freedom Uncut met l’accent sur la période de la carrière George Michael qui a immédiatement suivi la sortie de son premier album, Faith, lancé en 1987. On y retrace notamment la création mouvementée de son deuxième album, Listen Without Prejudice, Vol. 1 (1990) et la bataille juridique qui a suivi avec son étiquette CBS Records, qui deviendra Sony Music Entertainment en 1991.

Le film aborde aussi le décès de son premier amour, Anselmo Feleppa, mort de complications liées au SIDA en 1993, ainsi que celui de sa mère, morte du cancer en 1997.

Le documentaire présente plusieurs photos et vidéos des archives de George Michael, ainsi que des extraits inédits du tournage du vidéoclip de Freedom! '90, réalisé par David Fincher. Il comprend aussi plusieurs entrevues avec des proches et des pairs de Michael, comme Elton John, Stevie Wonder, Nile Rodgers, Mark Ronson, Mary J. Blige, Liam Gallagher et Tony Bennett.