Affaire Monaco de Trois-Rivières : l’accident aurait pu être évité selon des experts

Michael Wilson, entraîneur de Zachary Claman-Demelo au moment de l’accident en 2014, soutient que l’installation de glissières de plastique plutôt que des balles de foin en bordure de la piste dans le lieu de l’impact du kart d’Ayrton Climo, aurait permis d'éviter l’accident.

L’expert soutient que les balles de foin ne sont plus utilisées depuis la fin des années 1990. Et lorsqu’on en faisait usage, elles étaient recouvertes de plastique pour éviter l’absorption d’eau de pluie. Les balles de foin regorgées d’eau sont plus dures selon lui, et absorbent les chocs moins efficacement. Les morceaux de pailles au sol peuvent rendre la chaussée glissante, poursuit-il.

L’homme qui cumule une cinquantaine d’années d’expérience dans le karting précise avoir constaté en 2014 que la configuration du 5e virage était différente de l’année précédente. Selon lui, la sortie du virage était particulièrement dangereuse parce que celle-ci était trop rapide cette année-là.

La réparation de béton au sol à l’extérieur de la ligne jaune dans le virage avait pour effet de déstabiliser les karts lors de leur passage, poursuit M. Wilson. Il affirme avoir demandé à Paul Cooke, alors vice-président d’ASN Canada, qui avait pour mandat de superviser la compétition, de ramener les murets de béton plus près de la ligne jaune, afin de ralentir le virage et de couvrir la zone recouverte de béton. Cette modification aurait duré moins de 20 minutes. Cependant, M. Cooke lui aurait dit que la piste ne présentait aucun problème.

Des stratégies inadéquates

Il estime que le fait que la glissière de plastique ait été allongée jusqu’à l’endroit de l’impact qui a provoqué l’accident par la suite démontre que l’utilisation des balles de foin n’était pas adéquate.

Lors du contre-interrogatoire mené par l’avocat du Monaco, du Grand-Prix de Trois-Rivières, du Championnat de karting de l’Est du Canada et ASN Canada, l’expert a admis que du béton avait été ajouté pour uniformiser le rapiéçage avant les essais du 1er août 2014.

Toutefois, cette opération, selon lui, n’était pas la bonne, insistant sur le fait que la barrière de béton aurait dû être déplacée.

Michael Wilson reconnaît qu’il ne s’est pas fié à des méthodes empiriques pour tirer ses conclusions sur la configuration du virage, mais qu’il s’est plutôt fié à son œil et à son expérience.

L'aménagement de la piste critiqué

Notons qu’un 2e expert de la poursuite s’est présenté à la barre. Il s'agit d’un spécialiste en sport automobile. Le Britannique Robert Barnard a travaillé à la conception de pistes de courses partout dans le monde notamment en Australie, en Malaisie, en Europe de l’Est, aux Etats-Unis et au Canada. Il a aussi été mandaté à une cinquantaine de reprises lors de litiges pour inspecter des circuits de course sur le plan de sécurité.

Robert Barnard abonde dans le même sens que l’expert précédent. Selon lui, l’accident aurait pu être évité si les bonnes barrières de sécurité avaient été placées au bon endroit.

Il est catégorique, l’erreur n’était pas celle d’Ayrton Climo qui a fait exactement la même chose que les autres pilotes, mais plutôt une erreur d’aménagement de la piste.

D’ailleurs, il indique que le plan du parcours qui datait de 2012 n’a pas été respecté. Selon lui, le fait de reculer les murets de béton pour donner plus d’amplitude au 5e virage, contrairement à ce qui était prévu sur le plan, a eu pour effet de déplacer la ligne de course et donc de repousser l’angle d’impact plus loin à la sortie du virage.

Ainsi, la zone d’impact a changé, mais les glissières de plastique n’ont pas été déplacées en conséquence, ce qui aurait dû être le cas si le travail de conception de la piste avait été fait adéquatement.

Il questionne d’ailleurs le recours à de balles de foin le long du circuit. Il estime que si des glissières de plastique avaient été en place, l’accident aurait été évité.

Avec les informations de Amélie Desmarais