La santé publique recommande le port du masque jusqu’à la mi-mai

Considérant la situation pandémique actuelle au Québec , le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, recommande au gouvernement de prolonger de deux semaines le port du masque obligatoire dans les lieux publics et les transports en commun qui doit prendre fin le 30 avril prochain .

Accompagné de la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques, la Dre Lucie Opatrny, Luc Boileau a déclaré que son équipe a pris cette décision compte tenu du niveau de propagation toujours élevé du virus dans la population et de la situation dans les hôpitaux où plus de 2400 personnes sont porteuses de la maladie.

Québec accepte la recommandation

Dans un communiqué publié pendant le point de presse du Dr Boileau, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé qu’il acceptait la recommandation et qu’il prolonge par conséquent de deux semaines, [théoriquement jusqu'au 15 mai], la mesure qui devait prendre fin le 30 avril prochain.

Cette décision repose sur une approche de prudence, considérant la situation épidémiologique qui prévaut toujours et les incertitudes quant à son évolution, notamment en raison du long congé de Pâques qui vient de se terminer, et qui rend pour l’instant les données à venir difficiles à prévoir , précise le communiqué du Ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS .

Dans son dernier rapport qui porte sur la semaine du 9 au 15 avril, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) indique que le nombre d’hospitalisations est en augmentation de 15 % par rapport à la semaine précédente.

Plus de détails suivront.