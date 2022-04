Aggravation du manque d’ambulances à Winnipeg

C'est quatre fois plus long que la pire situation enregistrée auparavant, en décembre 2019, où le nombre d’heures sans service d’ambulance était déjà le plus élevé en quatre ans.

Ce triste record a ensuite été battu en août 2021, mois durant lequel aucune ambulance n’a été disponible pour un total de 31 h, soit près d’une heure par jour.

Ces chiffres ont été obtenus grâce à une demande d'accès à l'information déposée par la députée Uzoma Asagwara, porte-parole du Nouveau Parti démocratique du Manitoba en matière de santé.

Les données montrent également qu'au cours du même mois, il y a eu 588 cas où aucune unité des services d’intervention d’urgence n'était disponible pour intervenir.

Les problèmes étaient connus bien avant la pandémie, et le gouvernement n'a absolument rien fait pour les résoudre , a déclaré Mme Asagwara.

Des ambulanciers épuisés

Les chiffres de janvier montrent également que près des deux tiers du temps, au mois d’août 2021, les ambulances étaient en mode dégradé . Cela signifie qu'il y avait six ambulances ou moins disponibles pour le service.

Six est le chiffre de base utilisé par le Service d'incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg pour déterminer s'il peut respecter les délais d'intervention ciblés.

Le président du syndicat des ambulanciers, la section locale 911 du Syndicat des employés du gouvernement Manitoba (MGEU), Ryan Woiden, explique que les employés du service sont épuisés après avoir travaillé pendant la pandémie, ce qui se reflète dans les données.

Les jours où l'on essaie de faire des heures supplémentaires lorsque les effectifs sont faibles sont de plus en plus rares à cause de l'épuisement , confie M. Woiden.

En décembre 2019 déjà, le président avait confié à CBC/Radio-Canada qu'il n'avait jamais vu autant de travail pour les travailleurs paramédicaux.

Je pense que les chiffres augmentent parce qu'il n'y a pas eu de changements majeurs dans la façon dont nous faisons les choses, explique-t-il. [...] L'aggravement de la situation prouve que tout le système doit être réorganisé.

« Je ne dis pas que nous avons besoin de 10 ambulances et de 100 ambulanciers de plus. Mais plutôt : et si nous sortions des sentiers battus et faisions les choses un peu différemment? » — Une citation de Ryan Woiden, président du syndicat des ambulanciers, section locale 911 de MGEU

Selon un porte-parole de la Ville, plusieurs facteurs ont exercé des pressions supplémentaires sur la disponibilité des ambulances à Winnipeg. Parmi ceux-ci, la croissance démographique, l'augmentation du volume et de la complexité des appels, l'allongement des temps d'attente pour le transfert des patients et l'impact continu de la pandémie de COVID-19.

Pourtant selon l'agente de communication pour le Service d'incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg, Michelle Lancaster, le service et Soins Communs mettent en œuvre des mesures pour réduire la pression sur le système. Elle mentionne notamment l’appel au personnel médical communautaire pour certains patients dont les cas sont moins graves et les procédures de transfert des soins pour réduire au minimum le temps que les ambulances restent à l'hôpital.

De son côté, la ministre de la Santé, Audrey Gordon, a déclaré qu'elle n'avait pas encore vu les données, mais qu'elle les examinerait.

Mme Gordon a ajouté que le plus récent budget de son gouvernement prévoit des fonds pour l'embauche de 35 travailleurs paramédicaux supplémentaires dans la province.

De plus, selon la ministre, la ville de Winnipeg et Soins Communs travaillent actuellement à une nouvelle entente sur le financement des ambulances et des travailleurs paramédicaux.

C'est mon travail d'écouter les Manitobains et de m'assurer que, dans le cadre des discussions sur l'élaboration de cette entente, nous tenons compte de ces préoccupations , conclut-elle.

Avec les informations de Sarah Petz