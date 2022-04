Le grand retour de la Saint-Jean sur les Plaines

Exit la formule uniquement virtuelle pour célébrer le Québec cette année! Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) confirme que la fête se déroulera sur les plaines d’Abraham dès 18 h le 23 juin.

De nouvelles installations scéniques permettront, entre autres, une proximité entre les artistes et le public , est-il écrit dans le communiqué. Le MNQ souhaite organiser un spectacle à grand déploiement comme c'est la tradition depuis de nombreuses années.

Notre langue aux mille accents

Le thème de la fête nationale 2022 est : Notre langue aux mille accents.

Le spectacle du 23 juin organisé par le MNQ est aussi un moment privilégié pour célébrer notre culture dans toutes ses expressions et sous toutes ses formes. Je suis convaincue que les citoyens et citoyennes se laisseront porter par l'enthousiasme des artistes qui participeront à ce spectacle et qu'ils y assisteront en grand nombre , mentionne Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

L’événement sera également diffusé sur les ondes de Télé-Québec.

Pour les amateurs de bière, le Mouvement national des Québécoises et Québécois annonce également le retour de la Blonde d'Abraham, cette bière blonde brassée par des artisans de la Capitale.